Predstavnički dom sutra o budžetu: Amidžić pozvao Srbe da pokažu jedinstvo

Predstavnički dom sutra o budžetu: Amidžić pozvao Srbe da pokažu jedinstvo

Autor Dragana Božić
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi sutra da održi hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda - Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Srn2023-8-28_1357217_0.jpg Izvor: Srna/Željka Domazet

Predlagač je Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, saopšteno je danas iz parlamenta BiH.

Međutim, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je neprihvatljiv prijedlog budžeta BiH, navodeći da su bošnjački politički predstavnici pogazili Ustav i zakone i isključili bilo kakvo kapitalno ulaganje u BiH.

"Ovo nije moj prigovor, nego zvaničan prigovor sektora za budžet unutar Ministarstva finansija i trezora. Na čelu tog sektora već šest godina je isti čovjek, i on nije Srbin. Sa druge strane je skrenuo pažnju i ogradio se kao sektor da neće moći isplatiti plate za radnike, topli obrok i da ćete imati 200 miliona KM za kapitalne izdatke koje nećemo znati kako da trošimo", rekao je Amidžić.

On smatra da Bošnjaci mrze BiH i da neće da žive u dejtonski uređenoj zemlji.

"Na Balkanu niko ne mrzi BiH kao bošnjački lideri. Neće oni ovakvu BiH i kako je definisana ugovorom i stalno šalju dokaze da je tako. Oni su poslali ovaj prijedlog budžeta i zanemarili prava radnika jer su imali politički interes. (Denis) Bećirović mrzi BiH u kojoj postoji Republika Srpska", istakao je Amidžić.

On je rekao da bošnjačke političke predstavnike ne zanima ni Ustav ni zakoni.

"Oni su u budžet uvrstili sedam ustanova kulture koje bi pisale istoriju srpskog naroda i misle da to nije uvreda za Srbe. To je uvreda za ljude koji su izgubili nekoga u proteklom ratu. Imate i loše upravljanje BHRT-a. Zašto bi neko plaćao 22 miliona KM za loš menadžment BHRT-a", rekao je Amidžić za RTRS.

On je pozvao sve srpske predstavnike u Parlamentarnoj skupštni BiH da ne podrže budžet, istakavši da bi to bilo odgovorno prema ljudima koji su dali povjerenje na izborima.

"Traženih 30 miliona KM za odbranu predstavlja iživljavanje nad srpskim narodom. To predstavlja poruku kako će nam biti ako kažemo da nešto nećemo. Imate Zukana Heleza kojem ostane 30-40 miliona KM neiskorištenih u ovako prevelikom budžetu. Oni žele da pokažu da su najveći u BiH i da kažu evo još 30 miliona Helezu", rekao je Amidžić.

On je naveo da je namjera Heleza bila da krene sa nabavkom naoružanja, te da se s tim u vezi postavlja pitanje sa kim namjerava da se sukobljava.

"BiH je više stabilna ako je manje oružane moći. Ne znam ko nas napada. Zukan Helez ili planira ratovati sa NATO savezom, sa kojim graničimo, ili Srbijom", istakao je Amidžić.

On je podržao zahtjeve prevoznika koji traže olakšice u EU, ali i u poslovanju u BiH, te ih je ohrabrio da istraju u svojim zahtjevima tokom blokada i protesta koje su najavili od sutra.

Predsjedništvo BiH, na vanrednoj sjednici, održanoj 19. avgusta, utvrdilo je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Prema Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2025. do 2027. godina, usvojenom 24. februara, utvrđen je okvir za finansiranje institucija BiH za ovu godinu u iznosu od 1.570.500.000 KM.

Za izvjestioce na sjednicama Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH određeni su ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i njegov zamjenik Muhamed Hasanović, koji bi trebao da poslanicima i delegatima daju sve potrebne informacije u vezi sa budžetom institucija BiH za ovu godinu.

Početak 28. hitne sjednice zakazan je za 14.00 časova u Velikoj sali parlamenta BiH. 

(Srna/Mondo)

