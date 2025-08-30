logo
Protest prevoznika u BiH počinje 1. septembra: "Zahtjevi moraju biti ispunjeni!"

Autor Nikolina Damjanić
Konzorcijum "Logistika Bosne i Hercegovine" na današnjem plenumu jednoglasno je odlučio da od 6 sati, 1. septembra 2025. godine, pokrene protest pod nazivom "PROTEST DO ISPUNJENJA ZAHTJEVA".

Kamioni Izvor: Shutterstock

Ova odluka jednoglasno je potvrđena na Plenumu i protest će trajati do ispunjenja zahtjeva.

Prevoznici zahtijevaju eliminaciju diskriminacije vozača u EU i poštovanje AETR sporazuma, izmjene pravilnika Ministarstva komunikacija i transporta BiH, finansijsko rasterećenje prevoznika, uključujući povrat 50 odsto akcize, 50 odsto popusta na putarine i status izvoznika usluga, kao i ubrzanje rada graničnih prelaza i smanjenje čekanja na granicama.

Protest je podržan od strane Udruženja prevoznika pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske i Udruženja prevoznika Federacije BiH, čime je potvrđeno da nije riječ o pojedinačnoj inicijativi, već o zajedničkom djelovanju cijelog sektora.

Protest će početi širom BiH, a koordinatori će sarađivati s policijom i lokalnim vlastima kako bi osigurali sigurnost i red. Lanci snabdijevanja biće obustavljeni, uključujući granične prelaze, dok će protest biti miran, bez provokacija i samoinicijative. Prevoznici poručuju da neće blokirati putnički saobraćaj ni granice.

Prevoznici zapošljavaju 47.000 ljudi u BiH, a smatraju da su zbog višegodišnje birokratije i neispunjenih obećanja došli do tačke kada je protest jedini način da njihovi zahtjevi budu ispunjeni. Konzorcijum poziva sve nadležne institucije na dijalog kako bi se ubrzo riješila pitanja u transportnoj industriji.

(MONDO)

