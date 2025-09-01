Pauza odmah na početku: Prekinuta rasprava o budžetu institucija BiH, zamjenik ministra tvrdi da je neprovodiv

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara odmah na početku današnje hitne sjednice ovog doma dao je pauzu do 15.00 časova na zahtjev poslanika Predraga Kojovića.

Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

U obraćanju poslanicima o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza, zamjenik ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Muhamed Hasanović rekao je da predloženi budžet ima manjkavosti i da će biti neprovodiv ukoliko se usvoji.

"Nije racionalno da se obrazlaže budžet s obzirom na to da postoji situacija da su planirana određena sredstva u ukupnom iznosu, jer ta sredstva nisu `razbijena` po institucijama", naveo je Hasanović.

Predloženi zakon o budžetu utvrdilo je Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici 19. avgusta, bez glasa srpskog člana Željke Cvijanović.

Za izvjestioce na sjednicama Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH određeni su ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i njegov zamjenik Muhamed Hasanović, koji bi trebalo da poslanicima i delegatima daju sve potrebne informacije u vezi sa budžetom institucija BiH.

Prema Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2025. do 2027. godine, usvojenom 24. februara, utvrđen je okvir za finansiranje institucija BiH za ovu godinu u iznosu od 1.570.500.000 KM.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je ranije da je neprihvatljiv prijedlog budžeta BiH, te pojasnio da su bošnjački politički predstavnici pogazili Ustav i zakone i isključili bilo kakvo kapitalno ulaganje u BiH.

On je pozvao sve srpske predstavnike u Parlamentarnoj skupštni BiH da ne podrže budžet, jer smatra da bi to bilo odgovorno prema ljudima koji su dali povjerenje na izborima.

Budžet institucija BiH za ovu godinu sa brojnim izmjenama u odnosu na raniji prijedlog Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara usvojen je na sjednici Predsjedništva BiH 19. avgusta bez glasa srpskog člana Željke Cvijanović.

Prijedlogom budžeta koje su predložili članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, između ostalog, predviđeno je 12 miliona KM za sedam institucija kulture, 20 miliona za BHRT, ali i više sredstava za opremanje i naoružavanje Oružanih snaga BiH.

