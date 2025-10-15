Brzina, alkohol i prekršaji: Novi zakon u BiH neće više tolerisati bahate vozače

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio Zakon o kažnjavanju bahate vožnje, koji predviđa stroge novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole i privremeno ili trajno oduzimanje vozila.

Izvor: Srna/Željka Domazet

Zakon će stupiti na snagu nakon što ga potvrdi i Dom naroda BiH.

Poslanik Saša Magazinović istakao je da će novi propisi omogućiti policiji efikasnije uklanjanje opasnih vozača sa cesta, te da neće biti moguće odbijati testiranje na droge.

"Ovaj zakon je u najboljem interesu društva i države", poručio je Magazinović.

Predlagači izmjena i dopuna Zakona, parlamentarci SDP-a Saša Magazinović i Jasmin Imamović, naglašavaju da je cilj jasno sankcionisati obijesnu vožnju, koja do sada nije bila zakonski regulisana.

Bahata vožnja definisana je kao "postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja, pri čemu se ne pokazuje obzir prema sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju".

Prema zakonu, obijesnom vožnjom smatraće se: prelazak crvenog svjetla dva ili više puta u roku od 20 minuta, kretanje vozilom u naselju brzinom većom za 40 km/h od dozvoljene ili izvan naselja brzinom većom za 60 km/h, preticanje kolone prelaskom preko pune uzdužne linije, upravljanje vozilom s više od 1,50 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.

Bosna i Hercegovina do sada je bila jedna od rijetkih država u regionu bez zakonski definisane kategorije obijesne vožnje.