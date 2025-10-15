logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brzina, alkohol i prekršaji: Novi zakon u BiH neće više tolerisati bahate vozače

Brzina, alkohol i prekršaji: Novi zakon u BiH neće više tolerisati bahate vozače

Autor N.D. Izvor Klix
0

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio Zakon o kažnjavanju bahate vožnje, koji predviđa stroge novčane kazne, dugoročno oduzimanje vozačke dozvole i privremeno ili trajno oduzimanje vozila.

Srn2023-8-28_1357217_0.jpg Izvor: Srna/Željka Domazet

Zakon će stupiti na snagu nakon što ga potvrdi i Dom naroda BiH.

Poslanik Saša Magazinović istakao je da će novi propisi omogućiti policiji efikasnije uklanjanje opasnih vozača sa cesta, te da neće biti moguće odbijati testiranje na droge.

"Ovaj zakon je u najboljem interesu društva i države", poručio je Magazinović.

Predlagači izmjena i dopuna Zakona, parlamentarci SDP-a Saša Magazinović i Jasmin Imamović, naglašavaju da je cilj jasno sankcionisati obijesnu vožnju, koja do sada nije bila zakonski regulisana.

Bahata vožnja definisana je kao "postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja, pri čemu se ne pokazuje obzir prema sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju".

Prema zakonu, obijesnom vožnjom smatraće se: prelazak crvenog svjetla dva ili više puta u roku od 20 minuta,  kretanje vozilom u naselju brzinom većom za 40 km/h od dozvoljene ili izvan naselja brzinom većom za 60 km/h, preticanje kolone prelaskom preko pune uzdužne linije, upravljanje vozilom s više od 1,50 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.

Bosna i Hercegovina do sada je bila jedna od rijetkih država u regionu bez zakonski definisane kategorije obijesne vožnje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zakon

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ