logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Komesarka Kos u Sarajevu: Poziv vlastima da usvoje Reformsku agendu

Komesarka Kos u Sarajevu: Poziv vlastima da usvoje Reformsku agendu

Autor Dušan Volaš
0

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je danas da je na sastanku sa evropskim komesarom za proširenje Martom Kos, između ostalog, razgovarano o usvajanju reformske agende, odnosno o implementaciji Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

Sastanak Krišto-Kos Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Krištova je rekla da reformska agenda za sebe veže ključne reforme koje se tiču interesa svih naroda, navodeći da mora biti usvojena zbog odgovornosti koju predstavnici institucija imaju prema svima u BiH.

"Mnoge od tih reformi tiču se smanjenja troškova i vjerujem da ćemo kroz zajednički rad doći do rezultata", rekla je Krištova na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Kosovom.

Ona je navela da bez usvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu i reformske agende to ne bi značilo ništa.

Krištova je istakla da ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza radi na zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i zakonu o sudu, koji su prioritet na evropskom putu BiH, navodeći da bi se nacrti ova dva zakona uskoro mogli naći na sjednici Savjeta ministara.

Ona je dodala da je danas razgovarano i o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa EU.

Evropski komesar za proširenje rekla je da je doputovala u službenu posjetu BiH, jer vjeruje u evropsku budućnost zemlje, te navela da je istorijski korak napravljen prije godinu i po dana kada je Evropski savjet donio odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH.

"Ova odluka je bila rezultat rada svih institucija u BiH, a naročito Savjeta ministara i vidjeli smo nekoliko pozitivnih koraka, naročito u januaru kada su donesena dva važna zakona /o graničnoj kontroli i zaštiti ličnih podataka/ i potpisan sporazum sa Fronteksom u junu", navela je Kosova.

Ona je pozvala vlasti u BiH da usvoje reformsku agendu, jer će time, kao i kroz Plan rasta građani osjetiti benefite.

Ranije jutros Kosova se sastala sa bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marta Kos BiH EU

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ