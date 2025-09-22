Komesarka Kos u Sarajevu: Poziv vlastima da usvoje Reformsku agendu

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je danas da je na sastanku sa evropskim komesarom za proširenje Martom Kos, između ostalog, razgovarano o usvajanju reformske agende, odnosno o implementaciji Plana rasta EU za Zapadni Balkan.

Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Krištova je rekla da reformska agenda za sebe veže ključne reforme koje se tiču interesa svih naroda, navodeći da mora biti usvojena zbog odgovornosti koju predstavnici institucija imaju prema svima u BiH.

"Mnoge od tih reformi tiču se smanjenja troškova i vjerujem da ćemo kroz zajednički rad doći do rezultata", rekla je Krištova na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Kosovom.

Ona je navela da bez usvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu i reformske agende to ne bi značilo ništa.

Krištova je istakla da ministar pravde u Savjetu ministara Davor Bunoza radi na zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i zakonu o sudu, koji su prioritet na evropskom putu BiH, navodeći da bi se nacrti ova dva zakona uskoro mogli naći na sjednici Savjeta ministara.

Ona je dodala da je danas razgovarano i o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa EU.

Evropski komesar za proširenje rekla je da je doputovala u službenu posjetu BiH, jer vjeruje u evropsku budućnost zemlje, te navela da je istorijski korak napravljen prije godinu i po dana kada je Evropski savjet donio odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa BiH.

"Ova odluka je bila rezultat rada svih institucija u BiH, a naročito Savjeta ministara i vidjeli smo nekoliko pozitivnih koraka, naročito u januaru kada su donesena dva važna zakona /o graničnoj kontroli i zaštiti ličnih podataka/ i potpisan sporazum sa Fronteksom u junu", navela je Kosova.

Ona je pozvala vlasti u BiH da usvoje reformsku agendu, jer će time, kao i kroz Plan rasta građani osjetiti benefite.

Ranije jutros Kosova se sastala sa bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem.

SRNA