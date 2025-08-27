Direktor Granične policije: Nema odgađanja EES-a, spremni smo za oktobar i novi sistem kontrole ulazaka u EU

Rok za primjenu novog digitalnog sistema za kontrolu ulaska i izlaska iz Evropske unije (Entry/Exit System-EES) sve je bliži i, praktično, već od 12. oktobra počeće se postepeno primjenjivati.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U punoj primjeni biće od 10. aprila naredne godine.

Direktor Granične policije (GP) BiH Mirko Kuprešaković kaže da je to konačna informacija i da definitivno nema odgađanja za primjenu tog sistema koji će vrlo brzo zaživjeti kao novi način kontrole putnika prilikom prelaska državne granice.

Kuprešaković naglašava da GPBiH, tu nema nikakvu obavezu, budući da su svi ti sistemi na graničnim prelazima Republike Hrvatske, odnosno, bilo koje druge zemlje EU.

Praktično, ta registracija i verifikacija putnika kada pristupi postupku granične provjere podrazumijeva, navodi Kuprešaković, da putnici izađu iz vozila u prostor gdje su kamere i gdje će se obaviti skeniranje lica i otisak prstiju, odnosno, biometrija.

Ti će podaci služiti za granične provjere pri svakom narednom ulasku što znači da će takav postupak morati proći samo jednom.

"Vidjećemo kako će to funkcionirati na graničnim prijelazima, hoće li to stvoriti veće gužve, a naravno tako će biti i na aerodromima. Nama bi, najiskrenijeg sam mišljenja, bilo najbolje da čim prije postanemo dio Evropske unije i da naša granica Šengena ide na susjedne zemlje. Ubijeđen sam da mi to možemo. Svi uslovi Evropske unije koji su postavljeni pred Graničnu policiju BiH su ispunjeni i sad je samo pitanje određene implementacije", govori Kuprešaković.

Podvlači da su na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) predložili da njihove jedinice budu na granicama BiH sa svim susjednim zemljama.

(Avaz)