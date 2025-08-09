Šta Balkance čeka na granicama od 12. oktobra? Dolazi do velike promjene, ovako će funkcionisati EES sistem (VIDEO)

EES (Entry/Exit System) je novi automatski IT sistem, koji će digitalno pratiti ulaske i izlaske putnika izvan Evropske unije.

Izvor: Shutterstock.com/Nenad Nedomacki

EES sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i važiće i za državljane Srbije, a Mila Opalić, nekadašnji konzul u Ambasadi Srbije u Švedskoj ispričala je na mrežama šta to praktično znači za ljude sa Balkana. EES (Entry/Exit System), novi automatski IT sistem, koji će digitalno pratiti ulaske i izlaske putnika izvan Evropske unije, a koji putuju u zemlje Šengena na kratkoročni boravak (do 90 dana), trebalo bi da konačno počne da se sprovodi od 12. oktobra.

Ovaj sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i važiće i za državljane Srbije, a Mila Opalić, nekadašnji konzul u Ambasadi Srbije u Švedskoj ispričala je na mrežama šta to praktično znači za ljude sa Balkana.

"Približavamo se uvođenju sistema Velikog brata! Novi EU režim na granicama počinje da se sprovodi od 12. oktobra. Evo da vas apdejtujem povodom predstojećeg entry-exit sistema. Nije kao što su prvobitno rekli 1. oktobar, nego će on početi da se uvodi od 12. oktobra. Počeće da se širi na sve spoljne granice Šengena, a planirano je da u potpunosti bude implementiran do 10. aprila 2026", navela je ona na svom Tiktoku nalogu i dodala:

"I zato pozdravite Velikog brata, jer sve vaše ulaske i izlaske u Šengen i EU beležiće budno oko kamere. Šta to znači za nas sa Balkana? Ako putujete bez vize, od 12. oktobra na granici vas čeka sljedeće: skeniranje pasoša, snimanje lica, biometrija, uzimanje otiska prstiju... Nema više pečata - sve ide u centralnu bazu podataka", kaže ona dodajući da će ovaj sistem biti postepeno uvođen od 12. oktobra, prvo na aerodromima, pa potom na kopnenim i morskim granicama, a puna primena će biti do 10. aprila 2026.

Šta treba očekivati na granicama?

"Mogući su duži redovi i tehnički zastoj dok se svi ne uhodaju. Planira se i mobilna aplikacija za praćenje vašeg statusa, tako da će nam svima biti mnogo teže i biće mnogo manje prostora za naše klasične balkanske fore", navela je konzulka.

Šta je EES?

EES je automatizovani IT sistem koji evidentira ulazak, izlazak i zabranu ulaska za sve državljane trećih zemalja koji putuju u šengensku zonu. Zamjenjuje pečate u pasošu digitalnom evidencijom.

Kada počinje EES sistem?

Zvanično planirani datum: oktobar 2024.

Odluka o pokretanju dolazi nakon što sve članice potvrde spremnost (testiranja su u toku).

Sistem je prethodno više puta odlagan (prvobitno planiran za 2022, pa za 2023, zatim 2024).

Ko je obuhvaćen EES sistemom?

Svi putnici izvan EU/Šengena, bez obzira da li:

- Putuju bez vize (npr. građani Srbije, Crne Gore, Albanije, BiH…)

- Ili sa vizom (npr. državljani Indije, Egipta itd.)

Građani EU, EGP i Švajcarske nisu obuhvaćeni.

Šta se prikuplja?

Biometrijski podaci:

- 4 otiska prstiju

- Fotografija lica

Lični podaci i putne informacije:

- Ime, prezime, pasoš, datum i mjesto ulaska/izlaska, odbijeni ulasci itd.

Sve se čuva do 3 godine (ili 5 godina za prekršioce pravila boravka).

Glavni ciljevi sistema:

- Borba protiv ilegalne migracije

- Sprečavanje prekoračenja boravka (npr. ostanak duži od 90 dana u 180 dana)

- Modernizacija granica - manje ručnih provera i manje gužve

