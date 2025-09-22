logo
Marta Kos u trodnevnoj posjeti BiH

Autor Dušan Volaš
0

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos danas započinje trodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini s ciljem da istakne podršku Evropske unije za budućnost Bosne i Hercegovine kao članice te unije.

Marta Kos u trodnevnoj posjeti BiH Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Posjeta dolazi i uoči objavljivanja godišnjeg paketa o proširenju koji će izvjestiti o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU, saopšteno je iz Odjela za komunikacije EU u BiH.

Kos će se danas sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine te predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, kao i s predsjednicom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić.

Posjetiće i Brus, gdje će zajedno s načelnikom Bojom Gašanovićem obići igralište i ambulantu finansirane EU sredstvima, te se susresti s lokalnim planinarskim udruženjima i mladima.

Kos će takođe prisustvovati ceremoniji potpisivanja ugovora u Vijećnici u Sarajevu za izgradnju novog Muzeja savremene umjetnosti Ars Eevi, finansiranog kroz program EU4Culture.

U utorak, 23. septembra, Kos će otvoriti konferenciju "Kritički glasovi pod pritiskom" u Europe House u Sarajevu, te učestvovati na događaju s mladima i sportistima iz BiH, uključujući Amela Tuku, u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH u okviru 10. evropske sedmice sporta u Visokom.

U Visokom će se sastati sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem, kao i gradskim odbornicima.

Kos će posjetiti i opštinu Vareš, koja je dio projekta "Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini – MOŽEMO BOLjE", koji finansira EU, a provodi se u saradnji s Ujedinjenim nacijama u BiH, Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u BiH.

U srijedu, 24. septembra, Kos će se obratiti u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete BiH, Kos će se sastati i s predstavnicima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija, lokalnim zajednicama, uticajnim ženama u biznisu i mladima iz cijele Bosne i Hercegovine.

(Klix)

