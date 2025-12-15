Reakcije na usvajanje zakona o Trgovskoj gori: "Gurati radioaktivni otpad na granicu nije civilizacijski":

Predsjednik Udruženja "Grin tim" iz Novog Grada Mario Crnković naveo je da je odluka Hrvatskog sabora da lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada bude u pograničnom području sa BiH bila politička.

Izvor: Google maps / printscreen

Hrvatska je usvajanjem Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori pokazala da nema namjeru da se ovaj proces vodi otvoreno, inkluzivno i u skladu sa međunarodnim obavezama koje uređuju prekogranične uticaje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, smatraju u Udruženju "Grin tim" iz Novog Grada.

"Godinama institucije BiH, Republike Srpske, FBiH, Unsko-sanski kanton, lokalne zajednice, stručna i naučna zajednica, kao i organizacije civilnog društva, upućuju molbe, apele i argumentovana upozorenja Hrvatskoj", ukazao je Crnković.

Crnković je naveo da su ignorisana formalna protivljenja zakonodavnih tijela u BiH, zaključci i stavovi Savjeta ministara, rezolucije i odluke entitetskih parlamenata, kao i brojni akti lokalnih zajednica u regiji Trgovske gore.

"Namjerno ili slučajno, javnost u Hrvatskoj nije upoznata o činjenici da je BiH usvojila gotovo 10 rezolucija i deklaracija na lokalnim nivoima, upravo tamo gdje se nalazi primarno pogođeno stanovništvo. Ostala je tišina i na činjenicu da su Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Ključ, Bosanski Petrovac, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, Prijedor, Kozarska Dubica i Gradiška upućivali dopise Saboru i donosiocima odluka u Hrvatskoj sa molbom da se ne ide u realizaciju pogubne ideje", rekao je Crnković.

On je ukazao i da su zanemarene i inicijative za zajednička ili sinhronizovana istraživanja, kao i pozivi na institucionalnu saradnju, a da su umjesto dijaloga, BiH uskraćivane informacije od suštinskog značaja za razumijevanje obima, prirode i dugoročnih posljedica planiranog projekta.

Crnković je naglasio da posebno zabrinjava činjenica da su stavovi građana, koji će biti najizloženiji potencijalnim rizicima, zanemareni na krajnje grub način i da mještani sa obje strane rijeke Une nisu imali stvarnu mogućnost da učestvuju u odlučivanju, niti da budu pravovremeno i potpuno informisani.

"Time su povrijeđena osnovna načela javnog učešća, transparentnosti i prava na zdravu životnu sredinu, koja nisu samo politička ili proceduralna pitanja, već temeljna ljudska prava. Nekorektno i neprihvatljivo je da se, pod izgovorom potrebe Hrvatske da zbrine radioaktivni i drugi opasni otpad, što zaista i jeste potreba, prebacuje rizik na susjednu zemlju", rekao je Crnković.

On je napomenuo da BiH nije imala ekonomske niti energetske benefite od nuklearne energije, ali se sada dovodi u poziciju da snosi rizike zarad tuđih benefita.

"Jednako je nekorektno posezati za prečicama koje onemogućavaju sveobuhvatno sagledavanje problema i stvarno uvažavanje interesa građana, kako u BiH, tako i u Hrvatskoj", rekao je Crnković.

Iz "Grin tima" vjeruju da u Hrvatskoj postoji snaga i odgovornost da se preispitaju odluke koje se donose iza zatvorenih vrata, pod uticajem pojedinaca vođenih uskim i ličnim interesima, a koje se potom poslanicima u Saboru i javnosti predstavljaju kao nužnost.

"Objema zemljama su potrebni odgovorni i dobrosusjedski odnosi. I BiH i Hrvatska imaju svoje ozbiljne ekološke izazove, ali se oni ne mogu rješavati na račun zdravlja i sigurnosti drugih. Potreban nam je zajednički rad, razmjena znanja, iskustava i dobrih praksa, te iskrena saradnja u svim oblastima, uključujući i zaštitu životne sredine", naglasili su iz Udruženja.

U "Grin timu" su ukazali da je riječ o stvarnoj i neposrednoj potrebi, uslovljenoj brigom za zdravlje ljudi.

"Gurati radioaktivni i drugi opasni otpad na granicu nije odgovorno, nije dobrosusjedski i nije civilizacijski. Iz tog razloga, zajednička obaveza je da se svim resursima, korištenjem zakonski dozvoljenih sredstava, brani pravo na život i zdravu životnu sredinu", poruka je iz novogradskog "Grin tima".

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovaj zakon je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac upozorio je poslanike u Hrvatskom saboru da ovaj zakonski prijedlog označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Lokalne zajednice iz Republike Srpske i Federacije BiH koje gravitiraju rijeci Uni uputile su ranije pismo Hrvatskom saboru u kojem su apelovale da poslanici ne glasaju za ovaj zakon.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH.

DRLJAČA: JOŠ JEDAN ŠAMAR IZ HRVATSKE

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača ocijenio je da je današnje izglasavanje Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskom saboru još jedan šamar iz Hrvatske kada je u pitanju problem Trgovske gore i da će ovaj problem morati da se rješava na međunarodnom nivou.

Drljača je rekao Srni da su se do sada iz BiH trudili da objasne zašto odabrana lokacija za skladište radioaktivnog otpada nije adekvatna i koliko je opasna za opštine u slivu rijeke Une.

"S druge strane, oni nas sve ovo vrijeme nisu uključivali ni u svoje planove, ni u rezultate istraživanja. Ne znamo šta im je sljedeći korak", rekao je Drljača.

On smatra da se prakse objašnjavanja treba ostaviti po strani jer u Hrvatskoj dobro znaju kako je lokacija odabrana i šta su sve zaobišli da bi ostvarili planove.

"Krajnje je vrijeme da se koncentrišemo na rješavanje problema na međunarodnom nivou, pred Komesarijatom Espo konvencije ili u sudskom postupku. Ovo je problem koji će se morati rješavati na međunarodnom nivou", rekao je Drljača.

(Srna/Mondo)