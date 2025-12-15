Spor oko izbora: Gradonačelnici Laktaša i Doboja najavili krivične prijave protiv CIK-a

Gradonačelnici Laktaša Miroslav Bojić i Doboja Boris Jerinić najavili su da će podnijeti krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije (CIK) BiH koji budu glasali za ponavljanje izbora u tom gradu.

Izvor: Srna

Bojić je, povodom najave da će CIK održati sjednicu na kojoj će biti razmatrano da li treba da se ponove izbori u Laktašima, Doboju i Zvorniku, rekao da je to neprihvatljivo, te da se na ovaj način stavlja ljaga na ove gradove u kojima je izborni dan prošao bez problema.

"Uputićemo tužbe i uložiti žalbe, jer sa razlogom možemo pitati da li je moguće da se u ovom gradovima traži da se ponove izbori, a da se to ne traži u drugim lokalnim zajednicama koje vodi opozicija, kao što su Teslić, Istočna Ilidža, Lopare, Bijeljina, Banjaluka...", istakao je Bojić.

On smatra da ovim potezima CIK maltretira građane, članove izbornih komisija i da narušava ugled grada.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izjavio je da će podnijeti krivične prijave protiv članova Centralne izborne komisije BiH zbog čiji je nezakonitih i političkih motivisanih odluka grad pretrpio finansijsku štetu i institucionalnu blokadu, a došlo je i do narušavanja demokratske volje građana.

"Postoji osnovana sumnja da su odluke CIK-a donesene pod direktnim uticajem opozicionih političkih struktura, čime je ova institucija grubo pogazila svoju zakonsku obavezu nezavisnosti, profesionalnosti i nepristrasnosti. Takvo ponašanje predstavlja opasan presedan i direktan udar na pravni poredak BiH", rekao je Jerinić.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Zbog samovolje i političkog aktivizma pojedinih članova CIK-a, ističe Jerinić, grad Doboj je pretrpio finansijsku štetu, institucionalnu blokadu i narušavanje demokratske volje građana.

Prema njegovim riječima, to nije greška, nego svjesno i odgovorno djelovanje protiv interesa jednog grada.

"Poručujem jasno, grad Doboj neće ćutke posmatrati kako se preko leđa njegovih građana vode političke igre i obračuni. Svako ko misli da može zloupotrebljavati institucije i ostati bez posljedica, vara se", rekao je Jerinić.

On je istakao da će nadležni pravosudni organi morati da ispitaju ulogu i odgovornost članova CIK-a, jer niko nije iznad zakona, pa ni oni koji su umislili da mogu donositi odluke po nalogu SDS-a i Kristijana Šmita, a ne po zakonu.

Jerinić je naveo da je njegova odluka borba za dostojanstvo grada, zakonitost i za pravo građana Doboja da o svojoj sudbini odlučuju bez političkih manipulacija i institucionalnog nasilja.

(Srna/Mondo)