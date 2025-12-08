logo
CIK BiH naredio novo brojanje glasova na 51 biračkom mjestu u RS

Autor Nikolina Damjanić
0

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela je novu naredbu o ponovnom brojanju glasačkih listića na ukupno 51 biračkom mjestu u Republici Srpskoj.

CIK BiH naredio novo brojanje glasova Izvor: CIK BiH

Ponovno brojanje obuhvatiće 34 biračka mjesta u Zvorniku, sedam u Laktašima, osam u Doboju, te po jedno biračko mjesto u Ugljeviku i Loparama.

Odluka je donesena na osnovu izvještaja o kontroli izbornih rezultata i pristiglih prijava, a CIK je utvrdio da na određenom broju biračkih mjesta postoje nepravilnosti koje je potrebno otkloniti dodatnom provjerom.

Odluka, međutim, nije usvojena jednoglasno.

Protiv je glasao član CIK-a Vlado Rogić, upozoravajući da se radi o, kako je rekao, "jednostavnim izborima", te da se proces prebrojavanja razvlači kao da se radi o izborima na više nivoa.

„Najvjerovatnije nećemo uspjeti utvrditi rezultate ni u onom razdoblju kao da imamo Opšte izbore. Već smo otvorili previše biračkih mjesta za kontrolno brojanje. Ako ovako nastavimo, izgleda da ćemo sve prebrojati“, rekao je Rogić, dodajući da je potrebno što prije utvrditi rezultate i nastaviti redovnom procedurom, nakon koje bi politički subjekti mogli podnositi eventualne zahtjeve za dodatna prebrojavanja.

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske održani su 23. novembra.

