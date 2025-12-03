logo
CIK naredio ponovno brojanje glasova na 23 biračka mjesta u Doboju

CIK naredio ponovno brojanje glasova na 23 biračka mjesta u Doboju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Centralna izborna komisija BiH danas je po službenoj dužnosti donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 23 redovna biračka mjesta u Doboju.

cik naredio ponovno brojanje glasova u doboju Izvor: Mondo/Slaven Petković

Glavnom centru za brojanje naređuje se da utvrdi rezultate izbora, da utvrdi broj nevažećih i neiskorištenih glasačkih listića i da utvrdi broj potpisa u izvodu iz Centralnog biračkog spiska.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenoj naredbi početi sutra u 13.00 časova, a brojanju mogu prisustvovati akreditovani posmatrači, saopšteno je iz CIK-a.

CIK je na današnjoj sjednici u Sarajevu donio i zaključak kojim se pokreće postupak zbog osnovane sumnje da su 23. novembra, na dan održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Srpske, povrijeđena pravila izbornog procesa i izbornih prava na pojedinim biračkim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama Doboj, Laktaši, Zvornik, Bileća, Gacko, Bratunac, Kalinovik, Berkovići, Srbac, Lopare. Istočna Ilidža, Han Pjesak, Ugljevik, Ribnik, Vlasenica, Modriča, Banjaluka, Jezero i Istočno Novo Sarajevo.

Tagovi

CIK BiH Doboj prijevremeni izbori

