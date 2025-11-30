logo
Novi presjek stanja: Karan u prednosti nad Blanušom za 9.773 glasa

Novi presjek stanja: Karan u prednosti nad Blanušom za 9.773 glasa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj Siniša Karan osvojio 9.773 glasa više od SDS-ovog kandidata Branka Blanuše.

Rezultati prijevremenih izbora Izvor: CIK BiH

Obrađeno je 99,95 odsto biračkih mjesta, Karan je osvojio povjerenje 222.167 građana, a Blanuša 212.394, pokazuju najnoviji preliminarni, nezvanični i nekompletni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Karan je osvojio 50,41 odsto, a Blanuša 48,20 odsto glasova.

Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku dobio je 2.019 glasova ili 0,46 odsto, a Nikola Lazarević iz Ekološke partije Republike Srpske 1.696 ili 0,38 odsto.

Za nezavisnog kandidata Igora Gaševića glasalo je 1.346 ili 0,31 odsto glasača, a za Slavka Dragičevića 1.064, odnosno 0,24 odsto.

Obrađeno je 448.964 listića, od čega je 440.686 bilo važećih.

Prema podacima CIK-a, na prijevremenim izborima, od 1.264.366 upisanih u birački spisak pravo glasa iskoristilo je 448.964 ili 35,51 odsto.

Na danas održanim prijevremenim predsjedničkim izborima na biračkom mjestu Korićani u opštini Kneževo, koji su bili odgođeni zbog snijega, nije izašao nijedan glasač od ukupno 56 sa pravom glasa. 

(Srna)

