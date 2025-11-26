logo
Stigla 4.521 koverta putem pošte: CIK počinje brojanje nepotvrđenih i glasačkih listića iz odsustva

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Centralna izborna komisija (CIK) BiH je najvila da je danas u 14:30 časova planirano brojanje nepotvrđenih glasačkih listića sa prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kao i glasačkih listića birača koji su glasali u odsustvu.

CIK počinje brojanje nepotvrđenih i glasačkih listića iz odsustva Izvor: Mondo/Slaven Petković

Za sutra je planirano brojanje glasačkih listića birača koji su glasali posredstvom mobilnih timova.

"Nakon završetka tih aktivnosti, slijed verifikacija glasačkih paketa birača koji su glasali putem pošte i u diplomatsko- konzularnim predstavništvima BiH", navode iz CIK-a BiH.

CIK podsjeća da se glasački listići pristigli putem pošte primaju pet dana nakon dana izbora, uz uslov da je datum slanja bio najkasnije na dan održavanja izbora.

"Do danas je primljena ukupno 4.521 koverta birača koji glasaju putem pošte, od čega je 1.154 koverti klasifikovano kao neuručena pošta", navode.

Posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje, smještenog u VIP salonu na drugom spratu dvorane "Zetra" u Sarajevu, mogu prisustvovati svim planiranim aktivnostima.

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025.

