Ko je Siniša Karan, novi predsjednik Republike Srpske? Od komandira policijske stanice do doktora pravnih nauka

Biografija Siniše Karana, novog predsjednika Republike Srpske.

Izvor: YouTube printscreen

Siniša Karan, kandidat SNSD-a osvojio je najviše glasova na predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Prema posljednjim podacima CIK-a, Karan je osovojio 217.324 glasova, odnosno 50,30 odsto.

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za predsjednika Republike Srpske, Siniša Karan, decenijama je profesionalno vezan za policiju i obavještajne strukture. U drugoj vladi Radovana Viškovića, od 2022. do 2025. godine, obavljao je funkciju ministra unutrašnjih poslova. Karan je rođen 17. maja 1962. godine u Grabovcu kod Belog Manastira (SR Hrvatska). Oženjen je i otac jednog djeteta.

Obrazovanje i akademska karijera

Karan je diplomirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 2006. godine, a 2009. godine stekao je doktorat iz pravnih nauka na istom fakultetu.

Na akademskom planu, Karan je bio zaposlen na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini, Panevropskom univerzitetu "Apeiron" i Nezavisnom univerzitetu Banjaluka. Tamo je izabran u zvanja docenta, vanrednog i redovnog profesora, sa fokusom na državno-pravne nauke, teoriju države i prava i ustavno pravo. Autor je nekoliko udžbenika iz oblasti ustavnog prava, kao i više od 30 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je na više od 80 naučnih i stručnih skupova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Više od dvije decenije u policiji i državnim strukturama

Od 1985. do 2008. godine, Karan je radio u organima unutrašnjih poslova na različitim funkcijama, uključujući komandira policijske stanice u Kupresu, načelnika Odjeljenja kriminaliteta SJB Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP RS, kao i načelnika krivičnih istraga i Finansijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Od 2008. godine bio je savjetnik predsjednika Republike Srpske za bezbjednost, a od 2009. do 2019. godine obavljao je funkciju generalnog sekretara predsjednika RS. Nakon toga, do decembra 2022. godine, bio je generalni sekretar Vlade RS, kada je imenovan za ministra unutrašnjih poslova. Trenutno obavlja funkciju ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Političke aktivnosti i sporne teme

Karan je ranije bio predsjednik komisije za sprovođenje referenduma o 9. januaru, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv njega i još nekoliko osoba, ali je Sud BiH u julu 2017. godine optužnicu odbacio.

Prema podacima američkog Ministarstva finansija, Karan je 2024. godine bio član radne grupe formirane za izradu plana za eventualno otcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.

(Telegraf/MONDO)