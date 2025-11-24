CIK objavio nove rezultate: Karan i dalje vodi, Blanuša iznenadio u više SNSD-ovih uporišta

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je najnovije, ažurirane rezultate prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, prema kojima kandidat SNSD-a Siniša Karan i dalje zadržava prednost.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Karan trenutno ima 217.324 glasova, odnosno 50,30 odsto, dok kandidat SDS-a Branko Blanuša bilježi 208.955 glasova, što pokazuje da razlika između dvojice kandidata ostaje relativno tijesna. Ukupno 8.369 u korist Karana.

Ostali kandidati daleko zaostaju: Dragan Đokanović (SNP) osvojio je 1.877 glasova (0,43%), Nikola Lazarević (Ekološka partija RS) 1.583 (0,37%), Igor Gašević 1.284 (0,30%) i Slavko Dragičević 1.012 (0,23%).

Prema ovim podacima, glasalo je 439.897 birača od ukupno 1.264.364, što je znatno niža izlaznost od očekivane.

Očekivani i neočekivani rezultati po lokalnim zajednicama

U Trebinju je SNSD ostvario očekivanu pobjedu, ali sa znatno manjom razlikom nego ranije, pa je Karan osvojio 7.103 glasa odnosno 51,25 odsto, dok je Blanuša bio blizu sa 6.579 glasova ili 47,47 odsto. Najubjedljiviji rezultat Karan je postigao u Doboju gdje je osvojio 16.488 glasova, što čini 68,17 odsto, dok je Blanuša u ovom gradu dobio 7.369 glasova ili 30,47 odsto, pa je razlika između njih iznosila čak 9.119 glasova.

Izvor: CIK BiH

U Zvorniku je takođe zabilježena velika razlika u korist SNSD-ovog kandidata, jer je Karan osvojio 12.879 glasova, dok je Blanuša dobio 6.583. Zanimljivo je i da je u Banjaluci Blanuša ostvario ubjedljivu prednost, osvojivši 43.708 glasova naspram 29.375 koliko je dobio Karan, što čini razliku od 14.333 glasova.

Blanuša osvojio više tradicionalno SNSD-ovih opština

Posebno je zanimljivo što je Blanuša ostvario pobjede u više sredina koje su godinama slovile kao SNSD-ova uporišta. U Krupi na Uni Blanuša je osvojio 170 glasova, dok je Karan dobio 123. U Novom Gradu Blanuša je pobijedio sa 4.066 glasova, dok je Karan imao 3.863. Jedno od najvećih iznenađenja desilo se u Prijedoru gdje je kandidat opozicije dobio 10.722 glasa, dok je Karan osvojio 10.625, pa je razlika iznosila svega 97 glasova, iako je ova lokalna zajednica prethodnih godina gotovo uvijek pripadala SNSD-u i njegovim partnerima. Još jedan grad pod SNSD-ovom upravom u kojem je Blanuša pobijedio je Prnjavor, gdje je dobio 5.355 glasova, dok je Karan osvojio 4.220.

Na Palama je zabilježena mala razlika između kandidata, svega šest glasova u korist Blanuše.On je osvojio 4.023, a Karan 4.117 glasova.

SNSD zadržao ključne gradove, ali uz manju prednost

SNSD je ipak zadržao kontrolu nad više važnih opština. U Kozarskoj Dubici Karan je osvojio 4.378 glasova, dok je Blanuša imao 3.325. U Gradišci je Karan dobio 8.229 glasova, a Blanuša 7.267, dok su Laktaši potvrdili status jednog od najjačih SNSD-ovih uporišta jer je Karan tamo osvojio 10.419 glasova, a Blanuša 5.423, što čini razliku od 4.996 glasova.

Bijeljina – očekivana pobjeda SDS-a, ali ne ubjedljiva

U Bijeljini je, očekivano, pobijedio SDS, ali ne ubjedljivo, pa je Blanuša osvojio 20.922 glasova, dok je Karan imao 17.988. Rezultati iz različitih lokalnih zajednica pokazuju dinamiku koja znatno odstupa od prethodnih izbornih ciklusa, a posebno zanimljiv trend predstavlja Blanušino probijanje u više sredina koje su dugo bile smatrane sigurnim za SNSD. Niska izlaznost i tijesne razlike u brojnim opštinama ukazuju da će konačni rezultati vjerovatno još dugo biti predmet političkih analiza.

Podsjećamo, SDS je sinoć najavio da ne priznaje pobjedu SNSD-ovog kandidata Siniše Karana prema preliminarnim rezultatima CIK-a i istovremeno najavio ulaganje žalbi. Iz ove stranke su poručili da će tražiti ponavljanje izbora u Zvorniku, Doboju i Laktašima, zbog, kako tvrde, zabilježenih nepravilnosti i krađe glasova. SDS navodi da posjeduje indicije o nepravilnostima na više biračkih mjesta i najavljuje dodatnu provjeru i kontrolu zapisnika, ističući da izborna trka „nije završena“.