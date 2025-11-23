logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SNSD i dalje uvjeren u pobjedu Karana, poručili opoziciji: Uozbiljite se, ne obmanjujte javnost!

SNSD i dalje uvjeren u pobjedu Karana, poručili opoziciji: Uozbiljite se, ne obmanjujte javnost!

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je večeras da, nakon oko 76 odsto obrađenih biračkih mjesta, njihov kandidat za predsjednika RS Siniša Karan vodi sa oko 9.000 glasova prednosti.

SNSD i dalje uvjeren u pobjedu Karana Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Komentarisao je i navode iz opozicionog štaba, da je njihov kandidat Branko Blanuša u prednosti.

"Pogledali smo pres konferenciju iz suparničkog tabora i najcrnji scenario se ponavlja. Selektirano biraju mjesta gdje imaju pozitivan rezultat. Nemojte to ljudi da radite. Očigledno da opet imaju scenario koji su dogovorili sa Kristijanom Šmitom i prave pripreme i kada se proglasi nešto što je evidentno, da govore kako su pokradeni. Oni su pokradeni iz ciklusa u ciklus, Vukota Govedarica je govorio da je on predsjednik, potom Jelena Trivić…", kazao je Kovačević.

Pozvao ih je da se uozbilje i da ne obmanjuju javnost, te da prihvate rezultate kakvi god bili, kao i da “pokažu minimum nacionalne odgovornosti”.

Podvukako je da na 76 odsto biračkih mjesta razlika u korist Karana oko 9.000 glasova i da je trend pozitivan, te dodao da u to ne ulaze rezultati iz Doboja koji iz “tehničih razloga” još nisu pristigli, a smatra da su u korist SNSD-a.

"Sve ukazuje i skoro da je potpuno sigurno da je Siniša Karan pobjednik ovih izbora. Ali s obzirom da smo itekako odgovorni, smatramo da je još rano da proglašavamo pobjedu", dodao je Kovačević i poručio da očekuje mirnu noć.

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori 2025. prijevremeni izbori SNSD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ