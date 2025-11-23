MUP RS: Izborni dan miran, ali zabilježeni incidenti – od lažnog glasanja do podjele sendviča u Banjaluci

Izborni dan za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske protekao je uglavnom mirno, saopšteno je iz Štaba "Izbori 2025" Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Izvor: Shutterstock

Tokom glasanja, koje je trajalo od 7:00 do 19:00 časova, na području Republike Srpske zabilježene su dvije prijave incidenata na biračkim mjestima.

Prvi incident, o kojem smo već pisali, dogodio se u Laktašima, gdje je osoba M.P. u 12:57 časova prijavila da nije mogla da iskoristi svoje biračko pravo, jer je utvrđeno da je neko već glasao u njeno ime. O ovom slučaju odmah je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Drugi slučaj zabilježen je u banjalučkom naselju Kuljani. Predsjednik biračkog mjesta prijavio je u 16:10 časova sumnju na lobiranje od strane nekoliko osoba ispred objekta.

"Policijskim provjerama je utvrđeno da je lice J.T. dijelilo sendviče svim građanima. I o ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac OJT Banjaluka, koji je naložio da mu se dostavi izvještaj o preduzetim mjerama", navode iz MUP-a RS.