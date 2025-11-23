Izborni incident u Laktašima: Žena prijavila da je neko glasao umjesto nje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je do 16 časova zabilježen samo jedan incident na biračkim mjestima tokom prijevremenih izbora za predsjednika RS. Žena iz Laktaša prijavila je da nije mogla da glasa jer je neko već iskoristio njeno ime.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema prijavi, M.P. iz Laktaša nije mogla da glasa jer je utvrdila da je neko već glasao u njeno ime.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz MUP-a poručuju da Štab „Izbori 2025“ kontinuirano prati stanje i preduzima mjere kako bi se održala povoljna bezbjednosna situacija tokom izbornog dana. Zbog održavanja izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a rade danas do 19 časova.

U okviru bezbjednosnih mjera, ministar unutrašnjih poslova izdao je dvije naredbe: zabranu saobraćaja za teretna vozila teža od 3,5 tone na svim javnim putevima u Republici Srpskoj od ponoći do 6 časova 24. novembra, te zabranu prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme tokom cijelog 23. novembra, osim prevoza pirotehnike za najavljene vatromete.

Tokom trajanja navedenih zabrana, MUP na nivou ministarstva, policijskih uprava i policijskih stanica neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme.