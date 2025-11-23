Pregled izlaznosti do 15 časova: CIK BiH i izborne komisije gradova i opština objavili nove podatke

Na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova na redovnim biračkim mjestima glasalo je 322.239 birača ili 26 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

CIK BiH će prve preliminarne rezultate objaviti večeras do 23.00 časa na internet stranici www.izbori.ba.

Na području Banjaluke do 15.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 28,59 odsto birača upisanih u centralni birački spisak, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

On je naveo da se glasanje odvija nesmetano i da GIK nije primila ni jedan prigovor sa biračkih mjesta.

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske u Bijeljini je do 15.00 časova glasalo 26,55 odsto birača upisanih u birački spisak, što je manje nego na izborima prošle godine kada je u isto vrijeme izlaznost bila 39 odsto, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

"Sve protiče mirno, do sada nije bio nijedan prigovor GIK-u za provođenje izbora“, istakla je Božićeva.

Ona kaže da je očekivala veću izlaznost na izbore.

Pravo glasa na izborima ima 111.679 birača, a na terenu je i više od 600 posmatrača.

U Prijedoru je do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 15.698 građana ili 18,35 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Željko Škondrić.

On je naveo da je najveća izlaznost u Donjoj Dragotinji - 36,7 odsto, a najmanja na jednom biračkom mjestu na Hambarinama - 1,24 odsto gdje je izašlo sedam birača.

Škondrić je dodao da su dobili uvjeravanja od "Elektrodistribucije" da će od mraka, odnosno za nekih sat vremena, uspostaviti elektrosnabdijevanje u Kamičanima i Babićima.

Prema njegovim riječima, glasanje protiče bez smetnji i da nema gužvi na biračkim mjestima.

"Vjerujem da ćemo do prve preliminarne nepotpune rezultate izbora imati do ponoći", dodao je Škondrić.

Za glasanje u Prijedoru registrovano je oko 85.000 građana, glasa se na 129 redovnih biračkih mjesta, a angažovana su i dva mobilna tima.

U Kozarskoj Dubici do 15.00 časova na prijevremenim predsjednikom izborima glasalo je 5.466 birača ili 24,16 odsto ukupsanih u birački spisak, rekao je Srni predsjedik Opštinske iz izborne komisije Stojan Krnjaić.

On je rekao da izborni dan na svih 40 biračkih mjesta protiče mirno, a da na nekim biračkim mjestima ima problema sa snabdijevanjem električnom energijom.

Krnjaić je dodao da se kvarovi na mreži otklanjaju.

Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Kozarskoj Dubici imaju 22.604 birača.

U Doboju je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova glasalo 30 odsto građana sa pravom glasa, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji.

Pravo glasa u Doboju ima 62.876 birača.

Građani mogu da glasaju na 106 redovnih biračkih mjesta, a angažovan je i jedan mobilni tim.

Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske na području Gradiške do 15.00 časova glasalo je 12.049 birača ili 21,95 odsto od upisanih u birački spisak, potvrdio je predsjednik Gradske izborne komisiji Branislav Radinović.

Izbori se na području Gradiške održavaju na 89 redovnih biračkih mjesta, te putem jednog mobilnog tima.

U Trebinju je do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasao 10.991 birač ili 34,26 odsto upisanih u birački spisak, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji.

U Bileći je do 15.00 časova glasao 2.971 birač ili 30,38 odsto, a u Gacku 2.426 birača ili 31,19 odsto, rekli su Srni u opštinskim izbornim komisijama u tim mjestima.

U Berkovićima je glasalo 646 birača ili 42 odsto, a u LJubinju 989 ili 32, 86 odsto.

U opštini Mrkonjić Grad do 15.00 časova glasalo je 4.760 birača ili 27,65 odsto od upisanih u birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Slobodan Rajković. Pravo glasa u ovoj opštini ima 17.190 birača.

U opštini Srbac do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je 5.598 birača ili oko 32 odsto upisanih u birački spisak, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Duško Mitrić.

Prema njegovim riječima, izborni dan protiče mirno i bez prigovora.

"Najveća izlaznost u srbačkoj opštini je u selima Bardača, Kladari i Glamočani, te u Domu kulture Srbac, dok je najmanje birača svoje pravo iskoristilo u selima Gornja Lepenica, Kobaš i na glasačkom mjestu Stirokart dva", naveo je Mitrić.

On je podsjetio da pravo glasa na području opštine Srbac imaju 17.344 birača koji mogu glasati na 33 redovna biračka mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

U Čelincu je do 15.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo 30,35 odsto birača od ukupno 15.382 sa pravom glasa, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Milan Pejanović.

On je naveo da glasanje protiče bez problema, a izborni proces odvija se redovno i biračkim mjestima na kojima je došlo do nestanka struje.

On je dodao da na području čelinca ima 26 biračkih mjesta.

U Foči je do 15.00 časova pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima iskoristilo 29 odsto birača, odnosno 4.860 od 16.241 upisanog birača, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Izborni proces protiče mirno i bez problema, a glasa se na 27 redovnih biračkih mjesta, te uz tri mobilna tima.

Na području Novog Grada do 15.00 časova glasalo je 5.986 birača ili 23,32 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Član Opštinske izborne komisije /OIK/ Milan Marinčić rekao je da u dosadašnjem procesu glasanja nije bilo problema.

Na biračkom spisku za Novi Grad je 25.844 birača, za lično glasanje prijavljena su 72 birača, za glasanje poštom njih 214.

Građani glasaju na 52 biračka mjesta.

Biračka mjesta za lično glasanje te za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima pridružena su redovnim biračkim mjestima.

Sva biračka mjesta otvorena su jutros u 7.00 časova.

Na području opštine Kostajnica do 15.00 časova glasalo je 1.288 birača ili 26,31 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Svjetlana Bajalica.

Ona je dodala da na svim biračkim mjestima izbori protiču mirno i bez incidenata.

U Prnjavoru je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova glasalo 7.156 lica ili 18,17 odsto od ukupnog broja registrovanih, potvrđeno je Srni iz Gradske izborne komisije /GIK/ Prnjavor.

Najveća izlaznost zabilježena je na biračkim mjestima u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Prnjavoru, Kokorima i Potočanima.

Predsjednik GIK-a Novka Bijelonić Petrović kaže da na pojedinim biračkim mjestima nema struje i otežana je telefonska komunikacija, ali se izborni proces odvija bez problema.

Pravo glasa u Prnjavoru, prema podacima iz Centralnog biračkog spiska, ima 39.516 lica.

Glasa se na 51 biračkom mjestu sa 59 biračkih odbora, a angažovan je i jedan mobilni tim posredstvom koga će glasati 22 lica.

U Laktašima je do 15.00 časova glasalo 35,8 odsto od 33.626 registrovanih birača za prijevremene predsjedničke izbore, izjavila je Srni predsjednik Gradske izborne komisije /GIK/ Gordana Nišić.

"Sve teče normalno, nismo nigdje prekidali proces glasanja. Nadamo se da će tako ostati do kraja", navela je Nišićeva.

U Laktašima ima 49 redovnih biračkih mjesta i pet mobilnih timova.

Na Palama je do 15.00 časova glasalo 30 odsto birača, odnosno 5.959 od ukupno 19.970 registovanih za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Pale Predarg Slijepčević rekao je Srni da izborni proces protiče bez problema.

Na Palama ima 38 redovnih biračkih mjesta, a angažovana su i dva mobilna tima.

Na području Šamca do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je 3.800 ili 25,23 odsto birača sa pravom glasa, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Šamac Ružica Mokrić.

Ona je dodala da zasad nema gužvi i da glasanje protiče bez problema.

Najveća izlaznost do sada bila je u mjesnoj zajednici Škarić - 48,91 odsto, a najmanja na biračkom mjestu Obudovac dva, gdje je izašao samo jedan glasač.

Građani mogu da glasaju na 26 biračkih mjesta, a angažovana su i tri mobilna tima.

Pravo glasa ima 15.359 birača, od kojih putem pošte može da glasa 1.048 lica.

U opštini Sokolac do 15.00 časova glasalo je 33,24 odsto birača od ukupno registrovanih 10.394 na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

Predsjednik OIK-a Dragan Bašević rekao je da je do 15.00 časova glasalo 3.436 birača.

On je istakao da se izborni proces odvija bez problema.

Glasanje se obavlja na 15 redovnih biračkih mjesta, a na raspolaganju je i jedan mobilni tim.

U Istočnom Novom Sarajevu do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je 3.614 birača, odnosno 29,84 odsto od ukupnog broja registrovanih, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Mira Škrba Tomić.

Ona je dodala da se izborni proces odvija bez problema.

U opštini Bratunac do 15.00 časova glasalo je 3.205 birača ili 17,99 odsto od ukupno 19.128 upisanih u birački spisak za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj, saopštila je Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Ivana Milanović.

U ovaj broj uračunati su i glasovi koje je prikupio mobilni tim.

Milanovićeva je dodala da izbori protiču bez teškoća i OIK nije dobio nikakve primjedbe o eventualnim nepravilnostima ili narušavanju reda na biralištima.

Ona je istakla da je birački proces počeo na vrijeme i da se odvija po planu.

U opštini Srebrenica na prijevremeni izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova izašlo 1.770 birača ili 14,61 odsto od 12.864 registrovanih, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije LJiljana Stevanović.

Stevanovićeva kaže da se izborni proces odvija po planu i bez teškoća.

OIK nije primio nijednu primjedbu, niti žalbu političkih subjekata ili posmatrača.

Osim glasanja na redovnim biračkim mjestima, na području ove lokalne zajednice formirana su i dva mobilna tima da bi se omogućilo starim i nepokretnim licima da kod svojih kuća ostvare biračko pravo.

U Oštroj Luci je do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srprske glasalo 725 građana ili 17,6 odsto upisanih u birački spisak, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije Ivana Đukić.

Ona je navela da glasanje protiče bez većih problema, ali da su tri biračka mjesta i dalje bez struje.

U Oštroj Luci glasa se na sedam biračkih mjesta i uz jedan mobilni tim, a na biračkom spisku je 4.110 lica sa pravom glasa.

U Petrovu je do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo 23,2 odsto upisanih birača, a u Stanarima 23,6 odsto, rečeno je Srni u opštinskim izbornim komisijama.

U Stanarima će na 14 redovnih biračkih mjesta glasati 7.547 birača.

Pravo glasa u Petrovu ima 6.241 birač.

U opštini Istočni Drvar do 15.00 časova na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasala su 74 birača, odnosno 38,7 odsto od ukupno 190 upisanih u birački spisak, potvrđeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji /OIK/.

Predsjednik OIK-a Miloš Bajić izjavio je da izborni proces protiče uredno i bez prijavljenih nepravilnosti.

Prema njegovim riječima, jedino biračko mjesto u ovoj opštini otvoreno je u 7.00 časova, a glasanje se odvija nesmetano tokom čitavog dana.

"Sve teče u skladu sa planom. Do sada nije bilo primjedaba birača niti problema u radu biračkog odbora", naveo je Bajić.

U opštini Rogatica su na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske do 15.00 časova glasala 3.144 birača ili 36,23 odsto upisanih u birački spisak, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Neda Obradović.

Obradovićeva je navela da je stabilizovano napajanje električnom energijom na četiri biračka mjesta i da se izborni proces odvija bez problema.

Na području Rogatice otvoreno je 20 biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima. Pravo glasa ima 8.631 birač.