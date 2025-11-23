Pod lupom: Zabilježeni prvi propusti i nepravilnosti na izborima

Koalicija "Pod lupom" saopštila je da prijevremene izbore prati 400 nestranačkih posmatrača, te da je do 9 časova zabilježeno 10 nepravilnosti na biračkim mjestima.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Koalicija „Pod lupom“ je zabilježila 10 težih oblika izbornih nepravilnosti koje se odnose na:

4 slučaja kršenja izborne šutnje,

2 slučaja zabrane posmatranja izbora (Teslić - 074B002B, Petrovo 045B006),

2 slučaja manjka izbornog materijala (Modriča - 024B011, Prijedor - 009B087),

1 slučaj nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja,

1 slučaj pritisaka na birače.

Od ostalih nepravilnosti zabilježeno je: propagandni politički materijal u blizini biračkog mjesta (9 biračkih mjesta), indicije na trgovinu mjestima u biračkim odborima (7 biračkih mjesta), indicije o stranačkom predsjedniku i zamjeniku predsjednika biračkog odbora (3 biračka mjesta).

Dodatno, na 3 biračka mjesta nije propisno istaknuta lista svih članova biračkog odbora sa nazivom političkog subjekta.

Koalicija „Pod lupom“ je pozvala političke subjekte da poštuju Izborni zakon BiH, da ne pribjegavaju izbornim nepravilnostima i da poštuju izbornu šutnju koja je u toku.

Navode da su za Prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda na izborni dan angažovali skoro 400 građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na otprilike svakom petom biračkom mjestu širom Republike Srpske.

Posmatrači će pratiti otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, brojanje glasova, pakovanje izbornog materijala i izlaznost.

Podatke sa terena zaprima Pozivni centar Koalicije "Pod lupom", a na otklanjanju izbornih nepravilnosti radi pravni tim Koalicije „Pod lupom“, dok se izvještavanje vrši u realnom vremenu.

"Naši posmatrači su raspoređeni na reprezentativnom uzorku odabranih biračkih mjesta u svim dijelovima Republike Srpske, što omogućava statistički pouzdano praćenje i izvještavanje o toku izbornog dana. Na taj način Koalicija „Pod lupom“ će imati pouzdan uvid u regularnost izbornog procesa", naveli su iz Koalicije „Pod lupom“.

Pristup posmatrača biračkim mjestima

Skoro svi posmatrači i posmatračice Koalicije „Pod lupom“ su neometano započeli proces posmatranja na biračkim mjestima.

"Nažalost, u manjem broju slučajeva, posmatrači nisu mogli pristupiti biračkim mjestima zbog vremenskih neprilika, proceduralnih problema u pristupu biračkim mjestima ili zabrane posmatranja (Teslić - 074B002B, Petrovo - 045B006). Svi slučajevi u kojima je došlo do zabrane posmatranja su riješeni, a posmatrači su sada neometano nastavili pratiti izborni proces", naveli su.

Otvaranje biračkih mjesta

Biračka mjesta su većinski otvorena na vrijeme bez značajnih kašnjenja. Tačno u 7:00h otvoreno je 92,6% biračkih mjesta, od 7:01h do 7:15h otvoreno je 6,5% biračkih mjesta, a 0,9% biračkih mjesta je otvoreno sa zakašnjenjem do 8:00h.

Prema posljednjim informacijama, zbog vremenskih neprilika, na najmanje jednom biračkom mjestu, izbori se neće održati. Vremenske neprilike koje su u posljednjim danima zadesile BiH mogu potencijalno uticati i na samu izlaznost, smatraju iz ove koalicije.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane i građanke da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“.

Sve o prijevremenim izborima pratite UŽIVO na našem portalu!

(Mondo)