16 : 41 Do 15 časova zabilježene 24 nepravilnosti Koalicija "Pod lupom" objavila je najnovije nalaze posmatranja izbornog dana, koji obuhvataju tok glasanja, izlaznost i zabilježene nepravilnosti do 15.00 časova. Prema njihovim podacima, do tog trenutka uočeno je ukupno 24 teža oblika izbornih nepravilnosti. Najčešće zabilježeni problemi odnosili su se na manjak izbornog materijala na pojedinim biračkim mjestima (6), zatim na kršenje izborne tišine (5), zabranu posmatranja izbora (2) i nezakonitu objavu rezultata ispitivanja javnog mnijenja (2). Posmatrači su uočili i biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora (2), kao i pritiske na birače (3). Evidentirani su i slučajevi fotografisanja na biračkom mjestu (2), nepoštivanja procedura prilikom izdavanja glasačkih listića (1) te evidentiranja birača koji izlaze na glasanje (1). Opširnije na OVOM LINKU

16 : 37 CIK-ov novi presjek: Glasalo 26 odsto birača Izvor: Mondo/Slaven Petković Na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj do 15 časova na redovnim biračkim mjestima glasalo je 322.239 birača ili 26 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija BiH. Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku o odgađanju i raspisivanju izbora na biračkom mjestu 068B005 "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo s obzirom da izbore na tom biračkom mjestu nije bilo moguće održati u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini. "Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 30.11.2025. godine", saopštila Centrtalna izborna komisija BiH. Pogledajte izlaznost u opštinama i gradovima.

16 : 17 U Banjaluci do 15 časova glasalo 28,59 odsto birača Na području Banjaluke do 15.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 28,59 odsto birača upisanih u centralni birački spisak, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić. Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima 192.276 birača u Banjaluci koji mogu da glasaju na 254 biračkih mjesta, a angažovano je 25 mobilnih timova.

14 : 46 Kristijan Šmit ipak neće u Bijeljinu Iz Gradske izborne komisije Grada Bijeljina potvrdili su da je otkazan ranije najavljen dolazak u Bijeljinu visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju. Navodno će umjesto njega, ovaj biračko mjesto u ovom gradu obići njegov zamjenik.

13 : 30 "Pod lupom": Izlaznost niža nego 2022, ponavljaju se izborne nepravilnosti Izvor: Koalicija "Pod lupom" Prema izvještajima Koalicije "Pod lupom", izlaznost do 11 časova na prijevremenim izborim u RS, iznosila je 10,4 odsto, što je znatno niže u poređenju sa Opštim izborima 2022. kada je izlaznost do istog vremena bila 17 odsto. Kažu da najnoviji podaci ukazuju da je na prijevremenim izborima izlaznost znatno niža nego prethodnih godina, dok se niz proceduralnih i ozbiljnijih nepravilnosti i dalje ponavlja, što izaziva zabrinutost posmatrača i građana. Opširnije na OVOM linku!

12 : 43 U Banjaluci izlaznost manja za 8 odsto nego 2022. godine Na području Banjaluke do 11.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj glasalo je 11,61 odsto birača, što je za oko osam odsto manje u odnosu na izbore 2022. godine, rekao je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dubravko Malinić. Opširnije čitajte OVDJE!

12 : 31 CIK BiH: Izlaznost do 11 časova u Republici Srpskoj Centralna izborna komisija saopštila je da je do 11:00 časova na redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj glasalo 121.432 birača ili 9,76 odsto. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Mondo BiH (@mondo_bih) Naredni presjek izlaznosti biće u 15 časova, a CIK BiH će podatke saopštiti u 17 časova.

12 : 18 Bez incidenata na biračkim mjestima Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske do podne nije evidentiralo nijedan incident na biračkim mjestima na teritoriji Srpske. Proces glasanja se odvija mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a. Izvor: Mondo - Slaven Petković

12 : 06 Prvi podaci o izlaznosti Prema dosadašnjim podacima, izlaznost do 11 časova varira između opština, a najviši odziv bilježi se u Istočnom Drvaru. Naredni presjeci očekuju se tokom popodneva, kada bi trend izlaznosti mogao biti jasnije definisan. Koliko građana je do sada obavilo svoju građansku dužnost pročitajte OVDJE! Izvor: Srna/Miro Pejić

11 : 20 Koalicija "Pod lupom" zabilježila prve nepravilnosti Koalicija "Pod lupom" saopštila je da prijevremene izbore prati 400 nestranačkih posmatrača, te da je do 9 časova zabilježeno 10 težih izbornih nepravilnosti na biračkim mjestima. Izvor: Koalicija "Pod lupom" Pozvali su političke subjekte da poštuju Izborni zakon BiH, da ne pribjegavaju izbornim nepravilnostima i da poštuju izbornu šutnju koja je u toku. Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane i građanke da prijave sve izborne nepravilnosti koje uoče putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije „Pod lupom“. Više pročitajte na ovom LINKU!

10 : 56 Bez gužvi na biralištima u Banjaluci Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Mondo BiH (@mondo_bih) Na biralištima u Banjaluci koje smo jutros posjetili nije zabilježena gužva. Prema komentarima građana, na izbore izlaze uglavnom stariji ljudi, a na sam postupak glasanja se čeka svega nekoliko minuta.

10 : 50 Šmit obilazi biračko mjesto u Bijeljini Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, kojeg vlasti u Srpskoj ne priznaju, najavio je obilazak jednog biračkog mjesta u Republici Srpskoj, tačnije u Bijeljini. Izvor: YouTube/Screenshot Opširnije na LINKU.

10 : 25 Biračko mjesto Korićani u Kneževu nije otvoreno zbog neprohodnih puteva Prema informacijama dostavljenim od Opštinske izborne komisije Kneževo biračko mjesto 068B005 Korićani nije otvoreno. Pokušali su dostaviti izborni materijal na biračko mjesto ali zbog neprohodnosti puteva isti je vraćen u sjedište Opštinske izborne komisije Kneževo, saopštio je CIK BiH. Kako su naveli ni biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku još nije otvoreno zbog neprohodnosti puteva, ali se u opštinskoj izbornoj komisiji nadaju da će biti otvoreno sa kašnjenjem.

10 : 22 Izlaznost u Bijeljini manja nego na prethodnim izborima Izlaznost birača u Bijeljini do 9.45 časova je 4,08 odsto i manja je nego na prethodnim izborima kada je bila sedam odsto, rekla je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dijana Savić Božić. Izvor: Mondo/Slaven Petković Božićeva je navela da se veća izlaznost, uobičajeno, očekuje u popodnevnim i večernjim časovima. "Za sada sve teče kako treba, nemamo nijedan problem ni prigovor", izjavila je novinarima Božićeva koja je posjetila tridesetak biračkih mjesta.

10 : 21 U Brčkom na vrijeme počelo glasanje na svim biračkim mjestima Svih 126 redovnih biračkih mjesta na području Brčko distrikta otvoreno je jutros na vrijeme, a pravo glasa u ovom gradu na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima 30.521 lica sa entitetskim državljanstvom Srpske, potvrdila je Srni član Izborne komisije u Brčkom Ljiljana Orendi. Izvor: Mondo/Slaven Petković "I mobilni tim je počeo sa radom. Za glasanje putem mobilnog tima prijavljeno je devet birača", rekla je Orendijeva. Orendijeva je napomenula da se na ovim prijevremenim izborima ne koristi biometrijska identifikacija, koja je primjenjivana na prethodnim lokanim izborima u Distriktu, a očekuje se da će ta tehnologija ponovo biti uvedena na sljedećim redovnim izborima.

9 : 14 Otvoreno glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu U Ambasadi BiH u Beogradu jutros je otvoreno glasačko mjesto za glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik Biračkog odbora Oliver Mićić rekao je Srni da je biračko mjesto u Ambasadi BiH otvoreno u 7.00 časova i glasanje protiče regularno. Birački odbor će tokom dana objavljivati podatke o izlaznosti, a glasački listići neće biti brojani u Ambasadi, već će biti stavljeni u vreće, zapečaćeni i poslati u Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara. Glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu biće otvoreno do 19.00 časova, a na biračkom spisku je 68 osoba sa pravom glasa.

9 : 04 CIK BiH: Pojedina biračka mjesta otvorena sa kašnjenjem Biračka mjesta su otvorena jutros u 7, a zatvaraju se večeras u 19 časova, dok pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 7 časova, saopšteno je iz Centralne izborne komisije (CIK). "Razlozi su uslovljeni vremenskim prilikama i snježnim padavinama što otežava pristup biračkim mjestima kao i nestanak električne energije. Zbog otežane kominikacije Centralna izborna komisija BiH nema još potpunu informaciju sa svih biračkih mjesta", saopštio je CIK. Izvor: Mondo/Slaven Petković Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim opštinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja.





8 : 23 MUP RS: Izborni dan počeo bez incidenata na glasačkim mjestima Dio biračkih mjesta na području Republike Srpske u Republici Srpskoj još nije otvoren zbog snježnih nepogoda. Proces glasanja na biračkim mjestima koja su otvorena, se odvija mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a RS. "Štab Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske „Izbori 2025“ prati i preduzima mjere i radnje u cilju održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske", stoji u saopštenju. Iz MUP-a podsjećaju da zbog održavanja prijevremenih izbora, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Republike Srpske (referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući akviziciju) rade danas, 23. novembra do 19 časova. U cilju preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je: -Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj u periodu od 00,00 časova dana 23.11.2025. godine do 06,00 časova dana 24.11.2025. godine; -Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa, u periodu od 00,00 časova do 24,00 časa dana 23.11.2025. godine. Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice, za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.

8 : 17 Većina biračkih mjesta otvorena na vrijeme, probleme prave struja i snijeg Većina biračkih mjesta u Republici Srpskoj jutros je otvorena na vrijeme ili sa manjim kašnjenjem uzrokovanim nestankom struje ili snijegom. Sva 62 birališta otvorena su u Tesliću, ali u 18 njih nema struje, potvrđeno je iz Opštinske izborne komisije. U opštini Trnovo otvorena su tri biračka mjesta, dok ono na Jahorini nije zbog snijega koji je noćas padao, izjavila je predsjednik Opštinske izborne komisije Jelena Šipovac. Predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić rekao je da nema podatak da li su otvorena sva biračka mjesta, ali i da za sada nema prijavljenih problema na području grada. "Podatke nemamo iz razloga što na nekim područjima nema struje, pa nema ni signala mobilnog telefona. U principu najveći dio biračkih mjesta je otvoren, ali precizan podatak nemamo još", rekao je Malinić. U opštini Sokolac jutros su sva biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske otvorena na vrijeme, iako na pojedinim nema električne energije, a problem predstavlja i snijeg koji je padao juče i noćas, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji. Član Komisije Milijana Drinjak rekla je da u slučaju da se ne uspostavi redovno snabdijevanje svih biračkih mjesta električnom energijom, obezbijeđeni agregati kako bi izborni proces mogao da se odvija bez problema. Biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na području opštine Pale otvorena su na vrijeme, iako na dva u ruralnim dijelovima opštine nema električne energije, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Predrag Slijepčević. Prema njegovim riječima, iz "Elektrodistribucije" su obećali da će što prije otkloniti kvarove i da će biračka mjesta na Jasiku i u Kadinom Selu dobiti električnu energiju. U Prnjavoru je od 51 biračkog mjesta predviđenog za glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske samo u Orašju zabilježeno manje kašnjenje prilikom otvaranja, potvrdila je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Prnjavor Novka Bijelonić Petrović. Vidi opis Prijevremeni izbori: Zabilježene 24 nepravilnosti - nedostajalo listića, prekršena izborna tišina (FOTO/VIDEO) Novi Grad Milići Bratunac Zvornik Istočno Novo Sarajevo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SRNA/Zora Savić Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SRNA/Dragana Perić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Srna/Miro Pejić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Srna/Milorad Gutalj Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Srna/Aleksandra Grujić Br. slika: 5 5 / 5 "U Orašju se kasnilo tri minute zbog nestanka električne energije, ostala mjesta su otvorena na vrijeme", pojasnila je Petrovićeva. U opštini Sokolac jutros su sva biračka mjesta za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske otvorena na vrijeme, iako na pojedinim nema električne energije, a problem predstavlja i snijeg koji je padao juče i noćas, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji. Član Komisije Milijana Drinjak rekla je da u slučaju da se ne uspostavi redovno snabdijevanje svih biračkih mjesta električnom energijom, obezbijeđeni agregati kako bi izborni proces mogao da se odvija bez problema. U Berkovićima je jutros na vrijeme otvoreno svih sedam biračkih mjesta, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Ilija Šetka. Šetka je istakao da se zbog nestanka struje usljed nevremena glasanje odvija otežano na dva biračka mjesta, u područnim školama u selima Dabrica i LJuti Do. Na području opštine Foča 23 biračka mjesta za prijevremene predsjedničke izbore otvorena su na vrijeme, dok Opštinska izborna komisija /OIK/ nema podatke za četiri biračka mjesta, potvrđeno je Srni u OIK-u. OIK nije uspio da stupi u kontakt sa predstavnicima biračkih mjesta Popov Most, Kuta, Čelebići i Zavait, najvjerovatnije zbog nestanka struje na tim seoskim područjima. U opštini Kalinovik u 7.00 časova otvoreno je sedam od 10 redovnih biračkih mjesta, dok na preostala tri otvaranje kasni zbog obilnih snježnih padavina, rečeno je Srni i Opštinskoj izbornoj komisiji. Član Komisije Aleksandar Milidrag rekao je da članovi biračkih odbora zbog visokog snijega koji dostiže i pola metra nisu mogli pristupiti na vrijeme pojedinim biračkim mjestima, a da problema ima i sa snabdijevanjem električnom energijom. U ostalim gradovima i opštinama sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme.

