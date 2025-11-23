U Banjaluci mala izlaznost: Do 11 sati glasalo svega 11,61 odsto birača

Na području Banjaluke do 11.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj glasalo je 11,61 odsto birača, što je za oko osam odsto manje u odnosu na izbore 2022. godine, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dubravko Malinić.

On je naveo da, osim problema sa nedostatkom električne energije i sa mobilnom telefonijom, nije bilo drugih problema, niti nepravilnosti.

Malinić je rekao da očekuju probleme zbog neprohodnosti puteva, jer se postavlja pitanje da li će mobilni timovi uspjeti da dođu do svih birača.

Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima 192.276 birača koji mogu da glasaju na 254 biračkih mjesta, a angažovano je 25 mobilnih timova.

Malinić je naveo da su 703 birača registrovana za glasanje putem pošte iz inostranstva koji, ukoliko se danas zateknu u Banjaluci, mogu glasati na biračkom mjestu ovlaštenom za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića u mjesnoj zajednici Centar jedan.

Na istom mjestu mogu glasati i građani koji su stekli pravo glasa nakon zaključivanja centralnog biračkog spiska.

