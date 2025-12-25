Šta će majka da mu kaže: Bredli Kuper zaprosio Điđi, ona se nećka

Bredli Kuper navodno je pitao Điđi da se uda za njega. Par je zajedno dvije godine, i oboje imaju djecu iz prethodnih odnosa, no manekenka se još uvijek nećka, a javnost sumnja da je za to razlog njegova majka

Kako stvari stoje, Bredli Kuper i Điđi Hadid ovu godinu će završiti vjeridbom. Kako je prenio Daily Mail, 50-godišnji glumac je odlučio da zaprosi svoju 20 godina mlađu djevojku sa kojom je više od dvije godine u vezi, a to je uradio na staromodan način.

Najprije je tražio blagoslov od njene majke Jolande, a potom i od njenoc oca Mohameda Hadida.

Oni su, prema navodima medija, dali Bredliju "zeleno svjetlo", a sljedeći korak u vezi navodno je aminovala i njegova majka Glorija Kampano čije mišljenje mu je oduvijek bilo važno.

Par već neko vrijeme razmišlja ne samo o braku, već i o zajedničkoj djeci. Podsjetimo, Kuper je iz veze sa Irinom Šajk dobio ćerku Leu de Senu (8), dok Điđi iz veze sa Zejnom Malikom ima djevojčicu Kai.

Inače, glumac i manekenka upoznali su se u oktobru 2023. na jednoj rođendanskoj zabavi. U to vrijeme se pričalo da se Bredli uveliko miri sa Irinom Šajk, međutim, do obnavljanja veze ipak nije došlo.

Šuškalo se da je razlog za to glumčeva majka koja se od početka meša u sve njihove odnose. Kuper je čak majku "zaprosio" nakon smrti oca, te preuzeo njegovu burmu, šaleći se da mu je mama "žena".

On se čak sa njom pojavio i na crvenom tepihu, a i dan-danas mnogi pamte kada je jednom rukom držao Irinu, a drugom Gloriju.

Bradley Cooper arriving at the Oscars with his mother Gloriapic.twitter.com/tmrdUnKAgP — the Valen papers (@StarcoVision)March 11, 2024

Navodno je ovaj odnos i pukao jer Glorija nije podnosila Irinu. Čak se pričalo i da nije voljela nijednu njegovu izabranicu, te je pravo iznenađenje što je svom sinu dala blagoslov da ide dalje sa 20 godina mlađom Điđi ili je manekenka zaista drugačija od svih njegovih pređašnjih partnerki.

