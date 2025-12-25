logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta će majka da mu kaže: Bredli Kuper zaprosio Điđi, ona se nećka

Šta će majka da mu kaže: Bredli Kuper zaprosio Điđi, ona se nećka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Bredli Kuper navodno je pitao Điđi da se uda za njega. Par je zajedno dvije godine, i oboje imaju djecu iz prethodnih odnosa, no manekenka se još uvijek nećka, a javnost sumnja da je za to razlog njegova majka

Bredli Kuper zaprosio Điđi Hadid? Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Kako stvari stoje, Bredli Kuper i Điđi Hadid ovu godinu će završiti vjeridbom. Kako je prenio Daily Mail, 50-godišnji glumac je odlučio da zaprosi svoju 20 godina mlađu djevojku sa kojom je više od dvije godine u vezi, a to je uradio na staromodan način.

Najprije je tražio blagoslov od njene majke Jolande, a potom i od njenoc oca Mohameda Hadida.

Pogledajte kako izgleda Điđina majka:

Ovako izgleda otac Mohamed:

Oni su, prema navodima medija, dali Bredliju "zeleno svjetlo", a sljedeći korak u vezi navodno je aminovala i njegova majka Glorija Kampano čije mišljenje mu je oduvijek bilo važno.

Par već neko vrijeme razmišlja ne samo o braku, već i o zajedničkoj djeci. Podsjetimo, Kuper je iz veze sa Irinom Šajk dobio ćerku Leu de Senu (8), dok Điđi iz veze sa Zejnom Malikom ima djevojčicu Kai.

Izvor: Instagram/gigihadid

Inače, glumac i manekenka upoznali su se u oktobru 2023. na jednoj rođendanskoj zabavi. U to vrijeme se pričalo da se Bredli uveliko miri sa Irinom Šajk, međutim, do obnavljanja veze ipak nije došlo.

Izvor: Shutterstock

Šuškalo se da je razlog za to glumčeva majka koja se od početka meša u sve njihove odnose. Kuper je čak majku "zaprosio" nakon smrti oca, te preuzeo njegovu burmu, šaleći se da mu je mama "žena".

On se čak sa njom pojavio i na crvenom tepihu, a i dan-danas mnogi pamte kada je jednom rukom držao Irinu, a drugom Gloriju.

Navodno je ovaj odnos i pukao jer Glorija nije podnosila Irinu. Čak se pričalo i da nije voljela nijednu njegovu izabranicu, te je pravo iznenađenje što je svom sinu dala blagoslov da ide dalje sa 20 godina mlađom Điđi ili je manekenka zaista drugačija od svih njegovih pređašnjih partnerki.

Pogledajte još Điđinih fotografija:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bredli Kuper prosidba Điđi Hadid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA