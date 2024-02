Bivši dečko Điđi Hadid nije srećan zbog njene veze sa Bredlijem Kuperom, BIJESAN nakon što su viđeni javno

Dok ljubav cvjeta između novog holivudskog "hit para", ĐiđI Hadid i Bredlija Kupera, ima i onih koji ne dijele sreću zbog njih!

Izvor: Shutterstock

Điđi Hadid i Bredli Kuper pre samo par dana potvrdili su svoju vezu izlaskom u javnost u Londonu, držeći se za ruke. Njihova ljubav izgleda da smeta Zejnu Maliku, manekenkinom bivšem sa kojim dijeli kćerku.

"Zejn nije srećan zbog veze i nikada neće biti", kaže izvor za UsWeekly, za par koji je povezivan od oktobra 2023.

Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock

Izvor dodaje da je Kuper (48) "glas razuma" za Hadid (28), tokom zajedničkog starateljstva sa Zejnom (31) nad kćerkom Kaji (3). Ovo je stvar koja ih je povezala, obzirom da se i glumac nalazi u sličnoj situaciji dok odgaja kćerku koju je dobio sa bivšom devojkom Irinom Šajk. Njihova veza trajala je od 2015. do 2019. a par je ostao u odličnim odnosima nakon raskida.

"On je trezven, i njegov savet dolazi iz ličnog iskustva", nastavlja izvor, "Bredli je upozorio Điđi da postoji razlika između zdravog i toksičnog raskida". Điđi je bila u trubulentnoj vezi sa bivšim pjevačem gruper "One Direction" šest godina, u periodu od 2015. do 2021. ali su tada često raskidali i mirili se. Vijest o njihovom razlazu pojavila se nakon što je Malik optužen da je fizički nasrnuo na Điđinu majku, Jolandu Hadid u oktobru 2021. U to vrijeme, on se izjasnio da nije kriv. "Zejn pokušava da se promijeni. Ne želi da izgubi roditeljska prava nad djetetom", navodi isti izvor.

Izvor: Sky Cinema/Shutterstock

Zejn se o navodnom incidentu oglasio dvije godine kasnije. "Znam šta se desilo, i ljudi koji su bili uključeni znaju šta se desilo takođe. Samo nisam želeo da uđem u negativno prepucavanje sa njom ili bilo koju svađu onlajn, jer bi moja kćerka mogla to da pročita jednog dana", izjavio je u podkastu "Call Her Daddy". On je tom prilikom dodao da mu je kćerkina sreća prioriet.

(UsWeekly/MONDO)