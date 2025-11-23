logo
GIK Banjaluka: Do 15 časova glasalo 28,59 odsto birača

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Na području Banjaluke do 15.00 časova na prijevremenim predsjedničkim izborima glasalo je 28,59 odsto birača upisanih u centralni birački spisak, rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić.

GIK Banjaluka: Do 15 časova glasalo 28,59 odsto birača Izvor: Mondo/Slaven Petković

On je naveo da se glasanje odvija nesmetano i da GIK nije primila ni jedan prigovor sa biračkih mjesta.

"Mobilni tiomovi su na terenu, neki su završili posao i vratili materijal, a neki još rade", rekao je Malinić.

Pravo glasa na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ima 192.276 birača u Banjaluci koji mogu da glasaju na 254 biračkih mjesta, a angažovano je 25 mobilnih timova.

Malinić je naveo da su 703 birača registrovana za glasanje putem pošte iz inostranstva koji, ukoliko se danas zateknu u Banjaluci, mogu glasati na biračkom mjestu ovlaštenom za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića u mjesnoj zajednici Centar jedan.

Na istom mjestu mogu glasati i građani koji su stekli pravo glasa nakon zaključivanja centralnog biračkog spiska.

Pogledajte izlaznost u svim opštinama i gradovima, a na našem portalu pratite UŽIVO sve o prijevremenim izborima u RS.

prijevremeni izbori izbori 2025. Banjaluka

