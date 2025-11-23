"Pod lupom": Izlaznost značajno niža nego 2022, ponavljaju se izborne nepravilnosti

Koalicija „Pod lupom“ objavila je prve nalaze posmatranja izbornog dana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, ističući nisku izlaznost i ponavljanje izbornih nepravilnosti zabilježenih u prethodnim ciklusima.

Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Prema izvještajima Koalicije, izlaznost do 11 časova iznosila je 10,4 odsto, što je znatno niže u poređenju sa Opštim izborima 2022. kada je izlaznost do istog vremena bila 17 odsto. Kako su naveli, statistička greška iznosi +/- 0,05 odsto pri 0,95 procentne tačnosti.

Kažu da najnoviji podaci ukazuju da je na prijevremenim izborima izlaznost znatno niža nego prethodnih godina, dok se niz proceduralnih i ozbiljnijih nepravilnosti i dalje ponavlja, što izaziva zabrinutost posmatrača i građana.

Posmatrači Koalicije do 12 časova zabilježili su 19 težih oblika izbornih nepravilnosti, među kojima su:

6 slučajeva manjka izbornog materijala,

5 slučajeva kršenja izborne šutnje,

2 slučaja zabrane posmatranja izbora,

2 slučaja nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja

2 biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora,

po jedan slučaj pritisaka na birače i fotografisanja na biračkom mjestu.

Posebno su istaknuti proceduralni propusti:

Porodično glasanje zabilježeno je na 23,7% biračkih mjesta, što je tradicionalna nepravilnost.

Vraćanje birača sa biračkog mjesta zbog nedostatka Izvoda iz CBS-a zabilježeno je na 20% biračkih mjesta, dok je više od 10 slučajeva ovog propusta zabilježeno na 0,9% biračkih mjesta.

Neprovjerena pomoć pri glasanju korišćena je na 22% biračkih mjesta, a na 9,7% jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača u kabini.

Glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata zabilježeno je na 4 biračka mjesta, a na jednom mjestu je ugrožena tajnost glasanja.

Koalicija „Pod lupom“ je do sada podnijela 7 inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti i jedan prigovor GIK-u Banjaluka.

Građani su pozvani da prijave sve izborne nepravilnosti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije.

