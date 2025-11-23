logo
"Pod lupom": Izlaznost značajno niža nego 2022, ponavljaju se izborne nepravilnosti

Autor Dragana Božić
Koalicija „Pod lupom“ objavila je prve nalaze posmatranja izbornog dana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, ističući nisku izlaznost i ponavljanje izbornih nepravilnosti zabilježenih u prethodnim ciklusima.

Koalicija Pod lupom o izlaznosti i nepravilnostima Izvor: Koalicija "Pod lupom"

Prema izvještajima Koalicije, izlaznost do 11 časova iznosila je 10,4 odsto, što je znatno niže u poređenju sa Opštim izborima 2022. kada je izlaznost do istog vremena bila 17 odsto. Kako su naveli, statistička greška iznosi +/- 0,05 odsto pri 0,95 procentne tačnosti.

Kažu da najnoviji podaci ukazuju da je na prijevremenim izborima izlaznost znatno niža nego prethodnih godina, dok se niz proceduralnih i ozbiljnijih nepravilnosti i dalje ponavlja, što izaziva zabrinutost posmatrača i građana.

Posmatrači Koalicije do 12 časova zabilježili su 19 težih oblika izbornih nepravilnosti, među kojima su:

  • 6 slučajeva manjka izbornog materijala,
  •  5 slučajeva kršenja izborne šutnje,
  • 2 slučaja zabrane posmatranja izbora,
  • 2 slučaja nezakonite objave rezultata ispitivanja javnog mnijenja
  • 2 biračka mjesta bez spiska članova biračkih odbora,
  • po jedan slučaj pritisaka na birače i fotografisanja na biračkom mjestu.

Posebno su istaknuti proceduralni propusti:

  • Porodično glasanje zabilježeno je na 23,7% biračkih mjesta, što je tradicionalna nepravilnost.
  • Vraćanje birača sa biračkog mjesta zbog nedostatka Izvoda iz CBS-a zabilježeno je na 20% biračkih mjesta, dok je više od 10 slučajeva ovog propusta zabilježeno na 0,9% biračkih mjesta.
  • Neprovjerena pomoć pri glasanju korišćena je na 22% biračkih mjesta, a na 9,7% jedna osoba je pružala pomoć većem broju birača u kabini.
  • Glasanje bez provjere identifikacionih dokumenata zabilježeno je na 4 biračka mjesta, a na jednom mjestu je ugrožena tajnost glasanja.

Koalicija „Pod lupom“ je do sada podnijela 7 inicijativa CIK-u za postupanje po službenoj dužnosti i jedan prigovor GIK-u Banjaluka.

Građani su pozvani da prijave sve izborne nepravilnosti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili društvenih mreža Koalicije.

Sve o prijevremenim izborima pratite UŽIVO na našem portalu!

(Mondo)

