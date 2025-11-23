Struja ometa komunikaciju: U Banjaluci otvorena većina biračkih mjesta

Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Banjaluka Dubravko Malinić rekao je da nema podatak da li su otvorena sva biračka mjesta, ali i da za sada nema prijavljenih problema na području grada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Podatke nemamo iz razloga što na nekim područjima nema struje, pa nema ni signala mobilnog telefona. U principu najveći dio biračkih mjesta je otvoren, ali precizan podatak nemamo još", rekao je Malinić.

On je dodao da ruralni dijelovi grada u pravcu Bočca, Bronzanog Majdana i Piskavice nemaju struje, tako da je problem i sa mobilnom telefonijom.

Malinić je istakao da koliko god bude bilo kašnjenja u otvaranju pojedinačnih biračkih mjesta toliko će vrijeme za glasanje biti produženo.

On je podsjetio da grad Banjaluka ima 254 biračka mjesta, 25 mobilnih timova, a da pravo glasa ima 192.276 birača.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.

(Srna)