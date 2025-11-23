logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Struja ometa komunikaciju: U Banjaluci otvorena većina biračkih mjesta

Struja ometa komunikaciju: U Banjaluci otvorena većina biračkih mjesta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Banjaluka Dubravko Malinić rekao je da nema podatak da li su otvorena sva biračka mjesta, ali i da za sada nema prijavljenih problema na području grada.

U Banjaluci otvorena većina biračkih mjesta Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Podatke nemamo iz razloga što na nekim područjima nema struje, pa nema ni signala mobilnog telefona. U principu najveći dio biračkih mjesta je otvoren, ali precizan podatak nemamo još", rekao je Malinić.

On je dodao da ruralni dijelovi grada u pravcu Bočca, Bronzanog Majdana i Piskavice nemaju struje, tako da je problem i sa mobilnom telefonijom.

Malinić je istakao da koliko god bude bilo kašnjenja u otvaranju pojedinačnih biračkih mjesta toliko će vrijeme za glasanje biti produženo.

On je podsjetio da grad Banjaluka ima 254 biračka mjesta, 25 mobilnih timova, a da pravo glasa ima 192.276 birača.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ