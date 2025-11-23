SNSD tvrdi da Siniša Karan vodi, uvjereni u pobjedu

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević, neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta u Republici Srpskoj, saopštio je da prema prvim podacima, kandidat ove stranke za predsjednika RS Siniša Karan već vodi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Naš kandidat već vodi. Potpuno smo uvjereni da će se ovaj trend nastaviti i da će predsjednik Milorad Dodik već za sat do sat i po proglasiti pobjedu", istakao je Kovačević.

Podaci su im pristigli sa oko pet odsto biračkih mjesta, te kako je izjavio Kovačević, Karan ima oko 5.000, a njegov protivkandidat iz opozicije Branko Blanuša oko 3.500 glasova.

"Ovo su bili izbori koje RS nije željela. Neko je imao namjeru da sruši izbornu volju građana. Verujemo da ćemo vrlo brzo biti u prilici da proglasimo pobjednika", kazao je Kovačević.

Dodao je da su građani mandat na četiri godine dali Miloradu Dodiku, a da je voljom Kristijana Šmita i Sarajeva, taj mandat oduzet.

"Zato smo na ovim izborima branili volju naroda i pravo da sami biraju", dodao je.

Ocijenio je da se SNSD tokom kampanje nije bavio protivkandidatom, a da je opozicija vodila izrazito negativnu kampanju.

Tvrdi i da su brojni funkcioneri iz stranaka opozicije kršili izborna pravila zbog čega su podnijeli više prijava.