CIK potvrdio: Siniša Karan je pobjednik prijevremenih izbora u Republici Srpskoj Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Centralna izborna komisija BiH je saopštila preliminarne rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Na osnovu tih rezultata novi predsjednik Srpske je Siniša Karan.

SDS: Ne priznajemo poraz – tražimo ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić U izbornom štabu SDS-a večeras je saopšteno da ova stranka ne prihvata pobjedu SNSD-a na prijevremenim izborima te da će od Centralne izborne komisije tražiti ponavljanje glasanja u Doboju, Zvorniku i Laktašima zbog, kako tvrde, ozbiljnih nepravilnosti. V. d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da rezultati koje stranka posjeduje "nisu isti" kao oni na osnovu kojih je SNSD proglasio pobjedu. "Želim da se zahvalim građanima na svemu što su učinili za Republiku Srpsku. Rezultati koje imamo su fantastični. Ne prihvatamo pobjedu SNSD-a jer su stvarni izborni rezultati drugačiji. Cifre koje su oni iznijeli nisu istinite", rekao je Radulović.



Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je večeras da je, sa blizu 10.000 glasova prednosti, prema do sada obrađenim biračkim mjestima, za predsjednika RS na prijevremenim izborima pobijedio kandidat ove stranke Siniša Karan. "Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan", rekao je Dodik, što je dočekano aplauzima priustnih članova stranke koji niu krili svoje zadovoljstvo zbog rezultata. On očekuje da konačna razlika bude između 12.000 i 13.000 glasova u odnosu na protivkandidata iz opozicije Branka Blanušu. Dodik je poručlio da je karakteristična izrazito niska izlasnost, od 37 odsto birača.

22 : 21 Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je večeras da je, sa blizu 10.000 glasova prednosti, prema do sada obrađenim biračkim mjestima, za predsjednika RS na prijevremnim izborima pobijedio kandidat ove stranke Siniša Karan. "Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan", rekao je Dodik, što je dočekano aplauzima priustnih članova stranke koji nisu krili svoje zadovoljstvo zbog rezultata.

Kovačević: Već sada možemo proglasiti pobjedu Siniše Karana Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Prema podacima SNSD-a sa 95,6 odsto obrađenih biračkih mjesta, njihov kandidat Siniša Karan vodi sa oko 9.000 glasova u odnosu na protivkandidata Branka Blanušu. "Već sada mogu da kažem da smo ostvarili pobjedu", kazao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević, nakon čega je uslijedio aplauz prisutnih članova stranke. Najavio je da će se u 22 sata obratiti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i proglasiti "konačnu i definitvnu pobjedu" Karana.

21 : 40 Glasalo samo 35,78 odsto birača: Niska izlaznost obilježila izbore u Republici Srpskoj Izlaznost na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske znatno je niža od očekivane, potvrdio je večeras predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Jovan Kalaba. Prema podacima CIK-a, na izbore je izašlo 443.472 birača, što predstavlja 35,78 odsto od ukupnog broja upisanih. Kalaba je podsjetio da je na redovnim opštim izborima izlaznost u Republici Srpskoj iznosila nešto više od 53 odsto birača upisanih u birački spisak, što ukazuje na značajan pad. Pravo glasa na ovim prijevremenim izborima imalo je 1.264.364 birača. CIK BiH će se sa prvim preliminarnim izbornim rezultatima oglasiti u 23:00 časa.

21 : 36 Stanivuković čestitao Blanuši na pobjedi u Banjaluci Izvor: Mondo/Slaven Petković "Sa trenutno preko 13.000 razlike u glasovima, prof. dr Branko Blanuša odnio je dominantnu pobjedu u Banjaluci", objavio je na mrežama gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković "Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno odbranili sve ono za šta smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje sprovodimo imaju veliku podršku naroda", dodao je. Stanivuković kaže da su Banjalučani razumjeli poruke koje su im poslali. "U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada. Nadam se ovakvom rezultatu i u drugim dijelovima Republike Srpske", naglasio je.

21 : 28 Konačna izlaznost u Banjaluci: Glasalo 38,80 odsto birača na prijevremenim predsjedničkim izborima Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Izborni proces na području grada Banjaluka protekao je bez problema, a na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasalo je 38,80 odsto ili 75.238 birača, izjavio je večeras Srni predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić. "Izborni proces protekao je mirno, a glasačka mjesta su zatvorena na vrijeme", rekao je Malinić. Pravo glasa u Banjaluci imalo je 192.276 birača koji su mogli da glasaju na 254 biračka mjesta, a bilo je angažovano 25 mobilnih timova. Biračka mjesta zatvorena su u 19.00 časova.

21 : 17 Ko će pobijediti u Bijeljini? Na izborima u Bijeljini niko neće pobijediti sa velikom razlikom, izjavio je večeras član Izbornog štaba bijeljinskog Gradskog odbora SNSD-a Aleksandar Đurđević. "Izuzetno mala izlaznost birača u Bijeljini pokazuje da su ovi izbori bili potpuno nepotrebni", ocijenio je Đurđević. On je rekao da je izborni dan protekao u fer i korektnoj atmosferi, te je pozvao sve da tako protekne i izborna noć i da se sačekaju konačni rezultati. Prema riječima Đurđevića, bilo je najava i da će Bijeljinu posjetiti Kristijan Šmit, ali je posjeta otkazana. "Nije imao šta tražiti u Bijeljini, provocirati i vršiti pritisak na građane", naveo je Đurđević, te dodao da je u gradu evidentirano i biće prijavljeno Centralnoj izbornoj komisiji više kršenja predizborne tišine iz SDS-a. Potpredsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Bijeljini Željana Arsenović rekla je novinarima da na osnovu obrađenih 30 odsto biračkih mjesta neće još izlaziti sa izbornim rezultatima.

21 : 16 Opštinska izborna komisija: Blanuša pobijedio u Gacku U opštini Gacko na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pobijedio je kandidat SDS-a Branko Blanuša koji je osvojio 2.060 glasova ili 58 odsto, saznaje Srna u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK). Kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 1.315 glasova ili 37 odsto.

21 : 05 SNSD Gradiška: Karan osvojio 8.482 glasa, Blanuša 7.460 Prema podacima Izbornog štaba gradiškog SNSD-a, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan pobjedio je u Gradišci kandidata SDS-a Branka Blanušu za 1.022 glasa. "Karan je osvojio 8.482, a Blanuša 7.460 glasova. Ovo je još jedna pobjeda u nizu SNSD-a u Gradišci i potvrda povjerenja građana", rekao je novinarima predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Gradiška Zoran Adžić. Na prijevremenim predsjedničkim izborima na području Gradiške glasalo je 16.409 birača ili 29,89 odsto od 54.893 upisana u birački spisak.

20 : 47 Petrović: Karan pobijedio u Trebinju za oko 800 glasova Kandidat SNSD-a za predsjedničke izbore Siniša Karan pobijedio je u Trebinju za oko 800 glasova razlike, izjavio je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Luka Petrović. Petrović je rekao da su u SNSD-u zadovoljni rezultatom, s obzirom na znatno smanjenu izlaznost koja je ipak dovoljna da bi pobjeda bila verifikovana. "Mislimo da Trebinje zaslužuje da nastavi političku stabilnost, to nam omogućuje pobjeda Karana u Republici Srpskoj, ali i u Trebinju", rekao je Petrović novinarima. On je dodao da je Karan pobijedio i u Bileći i Nevesinju, a Blanuša u LJubinju i Berkovićima.

SNSD i dalje uvjeren u pobjedu Karana, poručili opoziciji: Uozbiljite se, ne obmanjujte javnost! Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je večeras da, nakon oko 76 odsto obrađenih biračkih mjesta, njihov kandidat za predsjednika RS Siniša Karan vodi sa oko 9.000 glasova prednosti.

Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PS BiH, izjavio je danas da prema prvim pristiglim rezultatima njihov kandidat, profesor Branko Blanuša, vodi sa preko 17.000 razlike u odnosu na kandidata SNSD-a, Sinišu Karana.

"Na osnovu podataka koji su do nas stigli, trend je izuzetno pozitivan za našeg kandidata i gajimo optimizam", rekao je Nešković Prema dostupnim rezultatima u 11 lokalnih zajednica, Blanuša ima ukupnu prednost od oko 17.000 glasova.

20 : 18 SNSD proglasio pobjedu Karana u Doboju i Brodu Izborni štab SNSD-a u Doboju proglasio je pobjedu svog kandidata Siniše Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Šef Izbornog štaba SNSD-a Danijel Jošić rekao je da je ovo ubjedljiva pobjeda Karana i da smatra da će u Doboju to biti najjači rezultat u Republici Srpskoj. Siniša Karana pobijedio je na prijevremenim izborima i u opštini Brod sa osvojenih 2.160 glasova, rečeno je Srni u Opštinskom odboru SNSD-a Brod.

20 : 08 SDS: Blanuša vodi u Bijeljini Na 40% obrađenih listića Branko Blanuša 55%, Karan 40% osvojenih glasova, kažu iz SDS-a. Isti izvor navodi da u Loparama Blanuša ima 63% glasova, a Karan 36,00% Istočna Ilidža: Blanuša 60%, Karan 39%



Brčko: Na 49 obrađenih biračkih mjesta Ukupno obrađenih glasova: 5.169 Blanuša: 45,31 %

Karan: 53,41 %

20 : 00 Od lažnog glasanja do podjele sendviča u Banjaluci Izborni dan za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske protekao je uglavnom mirno, saopšteno je iz Štaba "Izbori 2025" Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Tokom glasanja, koje je trajalo od 7:00 do 19:00 časova, na području Republike Srpske zabilježene su dvije prijave incidenata na biračkim mjestima.

Nešković: Prikupljamo informacije sa terena, trendovi optimistični za Blanušu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a izjavio je danas da timovi stranke prikupljaju informacije sa terena u okviru prijevremenih izbora u Republici Srpskoj, ističući da preliminarni podaci izgledaju optimistično za kandidata opozicije Branka Blanušu. "U lokalnim zajednicama gdje imamo vlast, izlaznost i podrška našim kandidatima su na vrlo zadovoljavajućem nivou, što nam daje nadu za ostatak večeri", dodao je.

SNSD tvrdi da Siniša Karan vodi, uvjereni u pobjedu Izvor: Mondo/Slaven Petković Portparol SNSD-a Radovan Kovačević, neposredno nakon zatvaranja biračkih mjesta u Republici Srpskoj, saopštio je da prema prvim podacima, kandidat ove stranke za predsjednika RS Siniša Karan već vodi. "Naš kandidat već vodi. Potpuno smo uvjereni da će se ovaj trend nastaviti i da će predsjednik Milorad Dodik već za sat do sat i po proglasiti pobjedu", istakao je Kovačević.

19 : 26 Glasanje u Kalinoviku: Tri biračka mjesta rade duže zbog kašnjenja U opštini Kalinovik u 19.00 časova zatvoreno je sedam biračkih mjesta, dok je rad na tri produžen zbog kašnjenja prilikom otvaranja, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Bozalo. Bozalo je naglasio da će podaci o izlaznosti biti poznati oko 20.00 časova. Za današnje izbore u opštini Kalinovik registrovano je 1.696 birača koji glasaju na 10 redovnih biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.