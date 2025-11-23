logo
Iz SDS-a tvrde: Blanuša vodi sa preko 17.000 razlike 3

Autor Nikolina Damjanić
Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PS BiH, izjavio je danas da prema prvim pristiglim rezultatima njihov kandidat, profesor Branko Blanuša, vodi sa preko 17.000 razlike u odnosu na kandidata SNSD-a, Sinišu Karana.

"Na osnovu podataka koji su do nas stigli, trend je izuzetno pozitivan za našeg kandidata i gajimo optimizam", rekao je Nešković

Prema dostupnim rezultatima u 11 lokalnih zajednica, Blanuša ima ukupnu prednost od oko 17.000 glasova.

Najveće prednosti evidentirane su u Banjaluci, gdje pri 50% prebrojanih glasova Blanuša vodi sa 6.000 glasova, te u Bijeljini sa 2.000 glasova prednosti pri 32% prebrojanih listića. U Tesliću, Loparama, Modriči, Ilidži, Ugljeviku, Prnjavoru, Gacku i Kotor Varošu takođe bilježi prednost od nekoliko stotina do preko hiljadu glasova.

Nešković je dodao da u Gradišci Blanuša i Karan trenutno dijele izjednačen rezultat, dok manji zaostaci zabilježeni u Doboju nisu ugrozili ukupni trend.

"Samo čudo bi moglo da izmijeni sliku koju vidimo na osnovu pristiglih rezultata", naglasio je on.

Tagovi

SDS prijevremeni izbori Branko Blanuša

Xxx

Jbg, ovi 20 godina lazu o pobjedi, treba im vjerovati.

Ludilo mozga

Niko ne moze da tvrdi nista dok su jos otvorena biracka mjesta. Ko god sta kaze taj laze jer tek kad se krenu brojati listici tad ce lagano da pristizu tacne informacije

X men

@Ludilo mozga Biracka mjesta su zatvorena u 19.00

