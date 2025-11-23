Iz SDS-a tvrde: Blanuša vodi sa preko 17.000 razlike

Želimir Nešković, član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PS BiH, izjavio je danas da prema prvim pristiglim rezultatima njihov kandidat, profesor Branko Blanuša, vodi sa preko 17.000 razlike u odnosu na kandidata SNSD-a, Sinišu Karana.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

"Na osnovu podataka koji su do nas stigli, trend je izuzetno pozitivan za našeg kandidata i gajimo optimizam", rekao je Nešković

Prema dostupnim rezultatima u 11 lokalnih zajednica, Blanuša ima ukupnu prednost od oko 17.000 glasova.

Najveće prednosti evidentirane su u Banjaluci, gdje pri 50% prebrojanih glasova Blanuša vodi sa 6.000 glasova, te u Bijeljini sa 2.000 glasova prednosti pri 32% prebrojanih listića. U Tesliću, Loparama, Modriči, Ilidži, Ugljeviku, Prnjavoru, Gacku i Kotor Varošu takođe bilježi prednost od nekoliko stotina do preko hiljadu glasova.

Nešković je dodao da u Gradišci Blanuša i Karan trenutno dijele izjednačen rezultat, dok manji zaostaci zabilježeni u Doboju nisu ugrozili ukupni trend.

"Samo čudo bi moglo da izmijeni sliku koju vidimo na osnovu pristiglih rezultata", naglasio je on.