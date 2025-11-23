Široki osmijesi i aplauzi u SNSD-u - Dodik: Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je večeras da je, sa blizu 10.000 glasova prednosti, prema do sada obrađenim biračkim mjestima, za predsjednika RS na prijevremnim izborima pobijedio kandidat ove stranke Siniša Karan.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

“Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan”, rekao je Dodik, što je dočekano aplauzima priustnih članova stranke koji niu krili svoje zadovoljstvo zbog rezultata.

On očekuje da konačna razlika bude između 12.000 i 13.000 glasova u odnosu na protivkandidata iz opozicije Branka Blanušu.

Dodik je poručlio da je karakteristična izrazito niska izlasnost, od 37 odsto birača.

“Ovi izbori su rađeni u specifičnim okolnostima. Ove izbore nije htio narod. Opzicija je uspjela da izvuče sve svoje ljude na birališta. Naš značajan broj ljudi je ostao, to je bio dio bunta”, kazao je Dodik.

Dodao je da je ovaj izborni rezultat potpuna stabilizacija RS i pokazuje da vlast ima podršku naroda.

Dodik je naveo da neki u SDS-u, poput Darka Babalja, “potpiruju ljude da izađu na ulicu”, te poručio da u tome ima krivične odgovornosti.

Najavio je nastavak borbe za vraćanje Republici Srpskoj prenesenih nadležnosti, te dodao da će tome doprinijeti Siniša Karan kao profesor ustavnog prava.

“Sad su dobili dva Dodika, sad će to da gledaju svaki dan. Ovaj rezultat će pojačati glasovi iz inostranstva, a kad se to desi, nemojte mi pitati kako sam to znao”, rekao je Dodik.

Obratio se i Karan.

“Po ko zna koji put kad je najteže, pobijedio je srpski narod. Hvala svima, predsjedniku Dodiku i politikama koje vodi već 23 godine, našim koalicionim partnerima, našem timu i svim patriotama. Srpski narod je sad dao odlučan odgovor – “ne” bilo kojem strancu i okupatoru. Mir i staliblnost je naš prioritet. RS nije nikome prijetnja”, rekao je Karan.