logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Široki osmijesi i aplauzi u SNSD-u - Dodik: Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan 1

Široki osmijesi i aplauzi u SNSD-u - Dodik: Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
1

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je večeras da je, sa blizu 10.000 glasova prednosti, prema do sada obrađenim biračkim mjestima, za predsjednika RS na prijevremnim izborima pobijedio kandidat ove stranke Siniša Karan.

Široki osmijesi i aplauzi u SNSD-u - Dodik: Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

“Na današnjim izborima pobijedio je naš kandidat Siniša Karan”, rekao je Dodik, što je dočekano aplauzima priustnih članova stranke koji niu krili svoje zadovoljstvo zbog rezultata.

On očekuje da konačna razlika bude između 12.000 i 13.000 glasova u odnosu na protivkandidata iz opozicije Branka Blanušu.

Dodik je poručlio da je karakteristična izrazito niska izlasnost, od 37 odsto birača.

“Ovi izbori su rađeni u specifičnim okolnostima. Ove izbore nije htio narod. Opzicija je uspjela da izvuče sve svoje ljude na birališta. Naš značajan broj ljudi je ostao, to je bio dio bunta”, kazao je Dodik.

Dodao je da je ovaj izborni rezultat potpuna stabilizacija RS i pokazuje da vlast ima podršku naroda.

Dodik je naveo da neki u SDS-u, poput Darka Babalja, “potpiruju ljude da izađu na ulicu”, te poručio da u tome ima krivične odgovornosti.

Najavio je nastavak borbe za vraćanje Republici Srpskoj prenesenih nadležnosti, te dodao da će tome doprinijeti Siniša Karan kao profesor ustavnog prava.

“Sad su dobili dva Dodika, sad će to da gledaju svaki dan. Ovaj rezultat će pojačati glasovi iz inostranstva, a kad se to desi, nemojte mi pitati kako sam to znao”, rekao je Dodik.

Obratio se i Karan.

“Po ko zna koji put kad je najteže, pobijedio je srpski narod. Hvala svima, predsjedniku Dodiku i politikama koje vodi već 23 godine, našim koalicionim partnerima, našem timu i svim patriotama. Srpski narod je sad dao odlučan odgovor – “ne” bilo kojem strancu i okupatoru. Mir i staliblnost je naš prioritet. RS nije nikome prijetnja”, rekao je Karan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik SNSD prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Ne znam ko je vidio te osmijehe, samo tikove sulica

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ