Glasalo samo 35,78 odsto birača: Niska izlaznost obilježila izbore u Republici Srpskoj

Izlaznost na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske znatno je niža od očekivane, potvrdio je večeras predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Jovan Kalaba.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima CIK-a, na izbore je izašlo 443.472 birača, što predstavlja 35,78 odsto od ukupnog broja upisanih.

Kalaba je podsjetio da je na redovnim opštim izborima izlaznost u Republici Srpskoj iznosila nešto više od 53 odsto birača upisanih u birački spisak, što ukazuje na značajan pad.

Pravo glasa na ovim prijevremenim izborima imalo je 1.264.364 birača.

CIK BiH će se sa prvim preliminarnim izbornim rezultatima oglasiti u 23:00 časa.

Pratite UŽIVO sve o prijevremenim izborima u RS.