logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glasalo samo 35,78 odsto birača: Niska izlaznost obilježila izbore u Republici Srpskoj

Glasalo samo 35,78 odsto birača: Niska izlaznost obilježila izbore u Republici Srpskoj

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Izlaznost na današnjim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske znatno je niža od očekivane, potvrdio je večeras predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Jovan Kalaba.

Lokalni izbori 2024 BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima CIK-a, na izbore je izašlo 443.472 birača, što predstavlja 35,78 odsto od ukupnog broja upisanih.

Kalaba je podsjetio da je na redovnim opštim izborima izlaznost u Republici Srpskoj iznosila nešto više od 53 odsto birača upisanih u birački spisak, što ukazuje na značajan pad.

Pravo glasa na ovim prijevremenim izborima imalo je 1.264.364 birača.

CIK BiH će se sa prvim preliminarnim izbornim rezultatima oglasiti u 23:00 časa.

Pratite UŽIVO sve o prijevremenim izborima u RS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori 2025. prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ