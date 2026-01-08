CIK BiH ovjerila pet kandidata za prijevremene izbore načelnika Vareša

Centralna izborna komisija (CIK) BiH ovjerila je pet kandidata za prijevremene izbore za načelnika opštine Vareš, koji će biti održani 15. februara.

Izvor: CIK BiH

Na današnjoj sjednici CIK je ovjerio četiri kandidatske liste političkih stranaka, a ranije je ovjerena prijava jednog nezavisnog kandidata, saopšteno je iz Komisije.

Na glasačkim listićima će biti imena Nurudina Begovića (SBiH), Stele Terzić (HDZ BiH), Malika Rizvanovića (SDA), Igora Šimića (Hrvatski demokratski savez) i Darija Dodika (nezavisni kandidat).

Prijevremeni izbori za načelnika Vareša raspisani su nakon što je 4. decembra 2025. godine preminuo načelnik opštine Zdravko Marošević.

CIK BiH je danas usvojio i odluku o imenovanju trenera Centralne izborne komisije BiH za obuku instruktora koji će obučiti kandidate za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u BiH.