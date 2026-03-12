logo
Stanivuković zaposlio novog savjetnika: Ratko Dmitrović novi član tima gradonačelnika Banjaluke

Stanivuković zaposlio novog savjetnika: Ratko Dmitrović novi član tima gradonačelnika Banjaluke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zaposlio je još jednog savjetnika, ovaj put, kako je naveo, za kulturu i demografiju.

Stanivuković zaposlio novog savjetnika Ratka Dmitrovića Izvor: Grad Banjaluka/A. Čavić

"Moj tim je danas osnažen za jedno važno ime kao što je Ratko Dmitrović, istaknuti novinar, publicista i književnik, koji će u narednom periodu obavljati dužnost mog savjetnika za neke od najvažnijih oblasti kao što su kultura i demografija", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je istakao da je Dmitrović, tokom svoje bogate karijere radio je u uglednim medijima kao što su “Politika” i “NIN”, te da je bio  i glavni urednik više medija.

"Autor je nekoliko značajnih književnih i publicističkih djela, a u periodu od 2020. do 2022. godine bio je i ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za demografiju i brigu o porodici. Siguran sam da će njegovo veliko iskustvo i znanje biti značajna podrška našem timu i dodatna snaga u radu za Banju Luku. Dobro nam došao", poručio je gradonačelnik.

(Mondo)

