Stanivuković zaposlio novog savjetnika: Ratko Dmitrović novi član tima gradonačelnika Banjaluke

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković zaposlio je još jednog savjetnika, ovaj put, kako je naveo, za kulturu i demografiju.

Izvor: Grad Banjaluka/A. Čavić

"Moj tim je danas osnažen za jedno važno ime kao što je Ratko Dmitrović, istaknuti novinar, publicista i književnik, koji će u narednom periodu obavljati dužnost mog savjetnika za neke od najvažnijih oblasti kao što su kultura i demografija", rekao je Stanivuković.

Stanivuković je istakao da je Dmitrović, tokom svoje bogate karijere radio je u uglednim medijima kao što su “Politika” i “NIN”, te da je bio i glavni urednik više medija.

"Autor je nekoliko značajnih književnih i publicističkih djela, a u periodu od 2020. do 2022. godine bio je i ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za demografiju i brigu o porodici. Siguran sam da će njegovo veliko iskustvo i znanje biti značajna podrška našem timu i dodatna snaga u radu za Banju Luku. Dobro nam došao", poručio je gradonačelnik.

(Mondo)