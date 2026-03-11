Novi vrhovni vođa Irana ranjen u pokušaju atentata

Jedan izraelski izvor je rekao da je Hamneiji povrijeđen u pokušaju atentata, a glasine o njegovim povredama kruže danima.

Novi vrhovni vođa Irana, nasljednik ubijenog ajatolaha, Modžtabe Hamneija, zadobio je prelom stopala i druge lakše povrede prvog dana kampanje američko-izraelskog bombardovanja Irana, javlja CNN, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom.

Osim povrijeđenog stopala, Hamneiji (56) je zadobio modricu oko lijevog oka, kao i manje posekotine na licu. Jedan izraelski izvor je ranije rekao da je Hamneiji povrijeđen u pokušaju atentata prošle sedmice, a glasine o njegovim povredama kruže danima.

Iranski ambasador na Kipru, Alireza Salarijan, rekao je danas za list Gardijan da je Hamneiji povrijeđen u istom vazdušnom napadu u kojem je ubijen njegov otac, pokojni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamneiji, zajedno sa još pet članova porodice, prenosi Pobjeda.