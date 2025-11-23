SDS: Ne priznajemo poraz – tražimo ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

U izbornom štabu SDS-a večeras je saopšteno da ova stranka ne prihvata pobjedu SNSD-a na prijevremenim izborima te da će od Centralne izborne komisije tražiti ponavljanje glasanja u Doboju, Zvorniku i Laktašima zbog, kako tvrde, ozbiljnih nepravilnosti.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

V. d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović izjavio je da rezultati koje stranka posjeduje "nisu isti" kao oni na osnovu kojih je SNSD proglasio pobjedu.

"Želim da se zahvalim građanima na svemu što su učinili za Republiku Srpsku. Rezultati koje imamo su fantastični. Ne prihvatamo pobjedu SNSD-a jer su stvarni izborni rezultati drugačiji. Cifre koje su oni iznijeli nisu istinite", rekao je Radulović.

On je naveo da podaci kojima raspolažu ukazuju na to da se u Republici Srpskoj ponovo dogodila, kako je rekao, krađa izborne volje, podsjetivši na slične optužbe iz 2022. godine.

"Suprotni tabor je na osnovu prekrojenih rezultata proglasio pobjedu. Razlika između kandidata je mala, radi se o svega nekoliko stotina glasova u korist Branka Blanuše", naglasio je Radulović.

Dodao je da bi bilo neozbiljno večeras proglašavati pobjedu, te da treba sačekati zvanične rezultate.

Radulović je podsjetio da je više od 20.000 birača registrovano za glasanje iz inostranstva, te ocijenio da je "večeras jedno posebno veče i početak političkog kraja Milorada Dodika i SNSD-a".

"Vidjeli smo i tužne izraze lica u suprotnom taboru. Ovo se ne završava večeras, nego tek kada se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Imamo video-snimke malverzacija, posebno u Laktašima. Imamo dokaze o zamjeni zapisnika sa biračkih mjesta u Doboju i Zvorniku", poručio je on.

Prema njegovim riječima, nije jasno zašto se u Doboju brojalo tri sata "iako je bilo samo jedan glasački listić".

"Tražićemo od istražnih organa da se utvrdi pravo činjenično stanje i da CIK odredi ponavljanje glasanja. Tek nakon odluke CIK-a možemo govoriti o zvaničnim rezultatima", rekao je Radulović.

Na pitanje da li se ponavlja scenario iz 2022. godine, odgovorio je da „nije ista priča“, jer SDS, kako tvrdi, ovog puta ima jasne dokaze za svoje navode.

Nešković: Postoje ozbiljne sumnje u rezultate u tri lokalne zajednice

Član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PS BiH Želimir Nešković pročitao je dio pristiglih rezultata.

U Zvorniku, prema podacima SDS-a, Branko Blanuša ima 8.500 glasova, dok Siniša Karan ima 10.242.

U Doboju, Blanuša ima 9.036, a Karan 13.844 glasova.

"Još uvijek nemamo rezultate sa tri biračka mjesta u Doboju. Bilo je dovoljno vremena da se sve prebroji, naročito jer je u Banjaluci sve dostavljeno mnogo brže. Zato izražavamo sumnju da su malverzacije izvršene u ove tri lokalne zajednice“, rekao je Nešković.

Blanuša: Da nije bilo nepravilnosti, večeras bismo mogli proglasiti pobjedu

Kandidat SDS-a Branko Blanuša zahvalio se građanima koji su izašli na izbore i naglasio da je izlaznost bila niža od očekivane.

"Kandidati nisu imali jednak tretman, posebno kada je riječ o javnim servisima. Na RTRS-u sam se pojavio samo dva puta, dok je Karan gostovao više od 50 puta", rekao je Blanuša.

Istakao je da je zadovoljan rezultatom i da je „siguran da bi, da nije bilo izbornih nepravilnosti, večeras mogao proglasiti pobjedu“.

"Ostavimo konačnu odluku za naredne dane, nakon što se utvrdi pravo stanje", dodao je on.

Na pitanje zašto gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković nije u štabu, iz SDS-a su rekli da je „tu negdje“ i da bi se možda mogao pojaviti tokom večeri.

„Imamo dobru saradnju s njim, odnosi su vrlo korektni“, poručili su iz stranke.