logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zimska oluja prijeti Americi: Izdato upozorenje za više od 100 miliona ljudi

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Za više od 100 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama za danas je izdato upozorenje na nevrijeme koje donosi obilne snjegove i jak vjetar.

snijeg, oluja Izvor: Shutterstock

Upozorenje je izdato za gornji dio Srednjeg zapada i region Velikih jezera, dok se istovremeno povećava opasnost od požara u centralnim dijelovima zemlje.

Očekuje se da će najobilnije snježne padavine pogoditi oblasti Velikih jezera, gdje će pasti do 60 centimetara snijega, dok udari vjetra mogu prouzrokovati snježne nanose i smanjenu vidljivost, prenosi Ej-Bi-Si njuz.

Prema prognozi materorologa, martovska oluja će nastaviti da stvara suve i vjetrovite uslove na jugu Sjedinjenih Država, gdje su izdata upozorenja na požare.

U Nebraski se trenutno gase tri šumska požara, od kojih je najveći zahvatio više od 600.000 hektara zemlje u okruzima Moril i Artur, a u kome je u petak poginula najmanje jedna osoba, rekao je guverner te američke savezne države DŽim Pilen.

U Nebraski je raspoređeno oko 30 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli u gašenju više šumskih požara, koji su zahvatili ukupno oko 2.330 kvadratnih kilometara.

Upozorenja na jak vjetar i na požare izdata su i za veći dio Novog Meksika i Teksas, dok su upozorenja na veliku mećavu izdata širom gornjeg dijela Srednjeg zapada, uključujući istočni dio Južne Dakote, južni dio Minesote, sjeverni dio Viskonsina, skoro cijelu Ajovu, gornji dio Mičigena i manje dijelove Nebraske i Ilinoisa.

Skoro 2.000 letova otkazano je juče zbog oluje, a većina poremećaja je bila na aerodromima na Srednjem zapadu.

Na Havajima je kiša nastavila da pada, izazivajući poplave poljoprivrednih površina i domaćinstava, dok su putevi zatvoreni.

(Srna)

Tagovi

SAD zima Oluja snijeg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ