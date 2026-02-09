Evropa pod ledom: Oluje i ekstremna hladnoća odnijeli najmanje 14 života

Talas ekstremne hladnoće zahvatio je Evropu posljednjih sedmica, sa snažnim atlantskim olujama koje su pogodile zemlje na jugu i arktičkom zimom koja je zahvatila dijelove centralne i sjeverne Evrope, ostavljajući desetine mrtvih i hiljade raseljenih.

Izvor: Shutterstock

Najmanje 14 ljudi umrlo je od posljedica ledenog talasa u Portugaliji, dok su stotine povrijeđene ili raseljene, a oluje su uzrokovale veliku štetu na infrastrukturi.

Oluje, koje su meteorološke službe nazvale "Kristin" i "Leonardo", izazvale su poplave, klizišta, nestanke struje i poremećaje u saobraćaju u velikim dijelovima zemlje, posebno u centralnoj Portugaliji.

Kao odgovor, Vlada je najavila paket podrške vrijedan do 2,5 milijardi evra za pogođena domaćinstva, kompanije i lokalne vlasti.

U Španiji, na jugu zemlje evakuisano je oko 5.000 ljudi usljed obilnih kiša i oluja koje je donio vremenski sistem "Leonardo", javlja Sinhua.

Oluja je izazvala izlivanje rijeka u dijelovima Andaluzije i Ekstremadure, što je dovelo do zatvaranja škola, poremećaja u saobraćaju i obustavu linija vozova.

Dok je južna Evropa doživjela uzastopne talase obilnih padavina i olujnog nevremena, mnogi dijelovi centralne i sjeverne Evrope suočavaju se sa talasom niske temperature, obilnim snijegom i ledenom kišom.

U Njemačkoj, ekstremno zimsko vrijeme izazvalo je brojne saobraćajne nezgode širom sjeveroistočnog dijela zemlje.

Policija je prijavila višestruke nezgode na zaleđenim putevima, uključujući nekoliko na auto-putevima oko Berlina, gdje su dijelovi bili privremeno zatvoreni. Desetine ljudi je povrijeđeno, a jedna starija žena je poginula u sudaru u pokrajini Brandenburg.

Ledeni uslovi su, takođe, doveli do većih poremećaja - javni prevoz je obustavljen u pojedinim gradovima, škole su zatvorene u dijelovima sjeverozapadne Njemačke, a pogođen je i željeznički saobraćaj između Berlina i Hanovera.

U Rumuniji je izdato crveno upozorenje na hladne talase, snježne padavine i ledenu kišu, sa temperaturom od minus 15 stepeni Celzijusovih i snježnim pokrivačem od 15 centimetara.

Duž baltičke obale, Estonija i Letonija su doživjele jednu od najhladnijih zima u posljednjih nekoliko godina. Pojedina ostrva u Estoniji suočavaju se sa najgorim ledenim uslovima u posljednjih deset godina, uz prekid trajektnog saobraćaja.

Letoniju je proteklog vikenda pogodio najgori hladni talas u posljednjih 12 godina, sa temperaturom od minus 32 stepena Celzijusova, koliko je izmjereno u gradu Daugavpilsu, na jugoistoku zemlje.

(Srna)