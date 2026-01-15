logo
U Evropu stiže sibirski anticiklon: Očekuju nas polarne hladnoće

U Evropu stiže sibirski anticiklon: Očekuju nas polarne hladnoće

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Januar je donio zahlađenje i snijeg širom Evrope, a meteorolozi najavljuju stabilnije vrijeme u narednim danima, uz moguć prodor polarne hladnoće krajem mjeseca.

Prognoza vremena za kraj januara Izvor: Tainar/Shutterstock/MONDO/Stefan Stojanović

Nakon decembra sa uglavnom ujednačenim vremenom, januar je donio zahlađenje i snijeg. Značajan dio Evrope trenutno je pod snježnim pokrivačem, što stvara uslove za razvoj hladne kontinentalnog anticiklona i nastavak zimskih prilika.

Istovremeno se razvija i prostrani sibirski anticiklon koji bi krajem mjeseca mogao usmjeriti veoma hladan, moguće i polarni, vazduh ka jugu. Uticaj atlantskih ciklona je oslabio i u skorije vrijeme ne očekuju se dugotrajni topli južni vjetrovi.

Kratkotrajna stabilizacija vremena

Prognoze ukazuju na postepen razvoj nove zimske situacije. Već od nedjelje temperature vazduha spustiće se na nivoe prosječne za ovo doba godine, uz buru i levant. To će biti uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena, sa jutarnjim minusima i prijatnim dnevnim temperaturama. U narednim danima ne očekuju se veći meteorološki poremećaji.

Moguć prodor polarne hladnoće krajem mjeseca

Značajnija promjena moguća je sredinom posljednje trećine januara, pod uticajem sibirskog anticiklona. Takav razvoj sinoptičke situacije mogao bi pomjeriti polarni vazduh južnije, moguće sve do Mediterana, pri čemu bi dio tog hladnog vazduha stigao i do Balkana. Za preciznije prognoze još je rano.

(IstraMet/MONDO)

