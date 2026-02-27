Zatvaranje granica sa Rusijom je ovoj evropskoj zemlji ozbiljno naštetilo: Pogranični dio ekonomski devastiran

Više od dvije godine kasnije, granica između Rusije i Finske i dalje je zatvorena. Posljedice po finsku privredu su teške, brojne kompanije i dalje trpe ozbiljne gubitke zbog nestanka prihoda.

Izvor: Nau Nau/Shutterstock

Život je u velikom dijelu istočne Finskegotovo stao otkako je vlada u Helsinkiju u decembru 2023. godine zatvorila 1.300 kilometara dugu granicu sa Rusijom.

Helsinki je naveo da je reagovao na, kako su saopštili, namjerno organizovan priliv migranata bez dokumenata, s ciljem destabilizacije Finske, što je optužba koju je Kremlj u više navrata negirao.

Do zatvaranja je došlo i u trenutku pojačanih kretanja stanovništva, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio proširenje mobilizacije rezervista.

Finska je u međuvremenu ubrzala izgradnju granične ograde. Novi dio u dužini od 200 kilometara završen je prošlog novembra, a u najosjetljivijim zonama postavljena je troipometarska ograda sa bodljikavom žicom. Ograda je opremljena kamerama za noćno osmatranje, rasvjetom i zvučnicima.

Privreda prva na udaru

Ekonomski šok najprije se osjetio u pograničnim oblastima, gdje su brojni kafići, restorani i male prodavnice u velikoj mjeri zavisili od prekograničnog prometa. Prije zatvaranja, godišnje je bilježeno gotovo dva miliona prelazaka granice.

Nakon što je taj protok prekinut, pojedini privrednici navode da su dovedeni na ivicu opstanka, primorani da skrate radno vrijeme, smanje broj zaposlenih ili potpuno zatvore objekte. Do decembra 2025. godine stopa nezaposlenosti u Finskoj iznosila je 10,2 odsto, najviša u Evropskoj uniji, dok je u pograničnim područjima bila znatno veća i dostizala 18,2 odsto.

Lokalne vlasti ukazuju na nedostatak adekvatne podrške države kako bi se ublažio pritisak na zajednice.

Ipak, uprkos rastućoj ekonomskoj cijeni, mnogi smatraju da je zatvaranje granice bilo neophodno.