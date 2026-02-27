Sindikalci zatražili veće plate za prosvjetu i kulturu, stigao i odgovor Ministarstva

Minimalno 10-12 odsto povećanje plata za sve zaposlene u obrazovanju, nauci i kulturi u Srpskoj – zahtjev je Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Izvor: Savez sindikata RS

Na sjednici Republičkog odbora Sindikata koja je održana prije dva dana u Banjaluci, zaključeno je da je u narednom periodu važno povećati plate, te ispraviti određene nelogičnosti u zakonima o platama.

„Danas smo izdali zahtjev za povećanje plata svih zaposlenih. Stanje sa terena pokazuje da su primanja niska i da radnici teško mogu obezbijediti pristojan život za sebe i svoju porodicu. Postojeće plate su male. Fer varijanta je da minimalno povećanje bude od 10 do 12 odsto za svakog radnika. U fazi smo pregovora i nastojaćemo da, u okviru realnih mogućnosti, napravimo iskorak i djelimično ili potpuno ispravimo te nelogičnosti“, poručio je Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Članovi Republičkog odbora od resornih ministarstava i Vlade Republike Srpske traže da učine dodatni iskorak i da isprave određene nelogičnosti u zakonima o platama.

Član Republičkog odbora Sindikata Biljana Lubarda iznijela je podatke o razlikama među platnim grupama, navodeći da su neskladi posebno izraženi između pojedinih kvalifikacija.

„Plata nekvalifikovanog radnika iznosi 1.000 KM i pokriva tek trećinu potrošačke korpe. Razlika između nekvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je svega 50 KM, a između kvalifikovanih i visoko kvalifikovanih sa srednjom stručnom spremom 126 KM. Viša stručna sprema iznosi 1.470 KM, što je takođe zanemarljivo mala razlika. S druge strane postoje nelogičnosti na koje moramo ukazati kao sindikat. Sada imamo malu razliku u plati između asistenta i šefa studentske službe i šefa biblioteke, a ta razlika u plati je tek 15 KM. To je problem za formiranje kadra na visokoškolskoj ustanovi“, kazala je Lubarda.

Miloš Kolundžija, član Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srspke istakao je na konferenciji za novinare da je u narednom periodu potrebno nivelisati platne koeficijente i osnažiti položaj prosvjetnih radnika.

„Svaki rad bi trebalo nagraditi novčano. Moramo imati i bolje uslove za rad, savremena sredstva koja će omogućiti da se uskladimo sa učenicima koji dolaze i koji su informatički pismeni, koji žele drugačiji način rada. Kaskamo za Evropom. O mokrim čvorovima i svemu onome što nam stavlja upitnike iznad glave da i ne govorimo. Važno je podržati kadrovski kapacitet i osavremeniti naše škole“, poručio je Kolundžija.

Danas je prosvjetarima stigao svojevrstan odgovor Ministarstva prosvjete i kulture RS u kojem se navodi da su plate radnicima u oblasti prosvjete i kulture u prethodnom periodu povećane 10 puta.

"Vlada Republike Srpske je od 2019. godine do danas više od 10 puta povećala plate radnicima zaposlenima u prosvjeti i u oblasti kulture, rečeno je Srni u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske.

Povodom zahtjeva Sindikata obrazovanja, nauke i kulture da radnicima u ovim oblastima plate budu povećane za najmanje 10 odsto, iz Ministarstva su naveli da se kontinuirano ulaže sredstva u vaspitno-obrazovne ustanove i poboljšanje materijalnog položaja radnika zaposlenih u oblasti obrazovanja i kulture.

Napomenuli su da je samo na osnovu Sporazuma o dinamici usklađivanja platnih koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture više puta dolazilo do povećanja plata, a da je Vlada za te namjene izdvojila više od 60 miliona KM.

Tim sporazumom su, kako je navedeno, potpuno usklađeni platni koeficijenati zaposlenih sa visokom stručnom spremom u oblasti obrazovanja i kulture Republike Srpske sa zaposlenim sa visokom stručnom spremom u organima uprave.

Iz Ministarstva su poručili da ostaju opredijeljeni za kontinuirano poboljšavanje materijalnog položaja vaspitno-obrazovnih i radnika zaposlenih u oblasti kulture, te da će o tome razgovarati i sa Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture.

(Mondo)