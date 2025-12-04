Vlada RS usklađuje koeficijente: Stiže povećanje plate prosvjetarima i kulturnim radnicima

Vlada Republike Srpske usvojila je, po hitnom postupku, prijedloge izmjena tri zakona kojima se povećavaju plate zaposlenima u osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, ustanovama kulture, kao i u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda.

Izvor: Shutterstock

Izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, izvršeno je potpuno usklađivanje platnih koeficijenata radnika sa visokom stručnom spremom u ovim sektorima sa zaposlenima u organima uprave Republike Srpske, koji imaju koeficijent niži od pete platne grupe.

Kako je saopšteno, cilj ovih izmjena je poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih koji „svojom posvećenošću i predanim radom doprinose vaspitanju, obrazovanju i kulturnom razvoju Republike Srpske“.

Pored usklađivanja, Vlada je predvidjela dodatna povećanja plata, i to za pomoćnike direktora osnovnih i srednjih škola, dok je u oblasti kulture uvedeno novo radno mjesto u muzejskim ustanovama radi efikasnijeg funkcionisanja i bolje organizacije rada.

Za ove izmjene biće izdvojeno ukupno 19,9 miliona KM iz Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu – 19,5 miliona KM za oblast obrazovanja, te 400.000 KM za ustanove kulture.

Izmjene i za visoko obrazovanje

Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda. I ovdje je ključna promjena usklađivanje koeficijenata radnika sa visokom stručnom spremom sa koeficijentima u organima uprave RS.

Ovim zakonom predviđeno je i povećanje koeficijenata u neto iznosu od 60 KM za rukovodeća mjesta, te 93 KM za dva pomoćnika direktora studentskih centara, što je obrazloženo „složenosti i obimu posla“ na ovim funkcijama.

Vlada RS poručila je da ove izmjene predstavljaju dio kontinuiranih napora da se povećaju plate u javnom sektoru i poboljša ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u obrazovanju, kulturi i visokom obrazovanju.

Prema navodima Vlade, ova povećanja treba da doprinesu privrednom rastu, stabilizaciji standarda radnika i unapređenju kvaliteta obrazovnih i kulturnih usluga u Republici Srpskoj.

(Mondo)