Aktivirana eksplozivna naprava ispred kuće predsjednika Skupštine u Tesliću

Ispred porodične kuće predsjednika Skupštine opštine Teslić, Slavena Jelića, postavljena je improvizovana eksplozivna naprava koja je aktivirana nakon što je prošao automobilom. Povrijeđenih nije bilo, a policija je obavila uviđaj.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema saznanjima portala Gerila info, nepoznate osobe su u blizini Jelićeve kuće postavile poteznu napravu pomoću dva kočića i žice. Eksplozija je uslijedila neposredno nakon prolaska vozila, ali, srećom, nije bilo žrtava niti materijalne štete većih razmjera.

Policija trenutno radi na rasvjetljavanju slučaja i utvrđivanju okolnosti pod kojima je naprava postavljena.

Jelić predvodi lokalni parlament koji se u proteklih godinu dana našao u središtu političkih previranja u Republika Srpska, obilježenih prelascima odbornika između stranaka i hapšenjima.

Teslićka policija saslušala je Jelića u maju prošle godine u svojstvu svjedoka. On je ranije isključen iz Socijalistička partija Srpske nakon što je krajem 2024. podržao gradonačelnika Teslić, Milan Miličević iz Srpska demokratska stranka.

Zbog dojave o bombi u maju prošle godine bilo je prekinuto i zasjedanje lokalnog parlamenta.

Mediji su ranije izvještavali da je Okružno tužilaštvo u Banjaluci otvorilo istragu protiv više osoba, među kojima je i Jelić, zbog navodne političke korupcije prilikom promjene stranačke pripadnosti.

Istraga o najnovijem incidentu je u toku.