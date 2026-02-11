logo
U Tesliću sutra Dan žalosti zbog smrti petogodišnje djevojčice

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Tesliću je sutra Dan žalosti povodom smrti djevojčice Milice Malić koja je nakon teške saobraćajne nesreće preminula u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

U Tesliću sutra Dan žalosti zbog smrti petogodišnje djevojčice Izvor: Turistička organizacija Teslić

Gradonačelnik Teslića proglasio je Dan žalosti na području ove lokalne zajednice na dan kada će djevojčica biti sahranjena.

Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom Odlukom, naveli su iz Gradske uprave.

Petogodišnja Milica Malić koja je teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je juče na UKC Srpske.

Njen otac Dragan hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. On ima tešku povredu grudnog koša i karlice i priključen na respirator. 

Podsjećamo, nesreća se dogodila 6. februara kada je vozilo sletjelo sa puta u mjestu Perišić nedaleko od Teslića.

(Srna)

