Tuga u Tesliću: Djevojčica (5) povrijeđena u teškoj nesreći izgubila bitku za život

Autor Dragana Božić Izvor atv
Djevojčica (5) teško povrijeđena u nesreći kod Teslića preminula je danas na UKC-u RS.

Preminula djevojčica (5) povrijeđena u nesreći kod Teslića Izvor: UKC RS za Mondo.ba

"Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova", saopšteno je iz UKC-a, objavio je ATV.

Njen otac Dragan je hospitalizovan u Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje, zadobio tešku povredu grudnog koša i karlice. Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju.

Kako je rečeno, životno je ugrožen i sve dalje prognoze u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u četvrtak kada je vozilo sletjelo sa puta u mjestu Perišić nedaleko od Teslića.

(Mondo)

