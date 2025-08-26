Mladić poginuo nakon što je vozilo sletjelo s magistralnog puta kod Teslića

Mladić K.D. (18) podlegao je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske nakon što je teško povrijeđen u slijetanju automobila u Pribiniću kod Teslića.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tragedija se dogodila juče oko 6.40 časova na magistralnom putu Teslić – Kotor Varoš. U PU Doboj navode da je do nezgode došlo uslijed sletanja automobila ”seat”.

”Vozač navedenog vozila K.D. je od zadobijenih povreda preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj”, saopštila je PU Doboj.

