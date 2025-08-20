Incident u Tesliću: Policajca napao drogirani vozač

U Tesliću je uhapšena osoba inicijala D.P. iz ovog grada koja je pod dejstvom droge fizički napala saobraćajnog policajca na dužnosti.
"Testiranjem je utvrđeno da je uhapšeno lice bilo pod dejstvom marihuane, a pretresom automobila "pežo" kojim je upravljalo policija je pronašla 53,4 grama spida", saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.
Hapšenje je izvršeno juče, a nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj protiv ovog lica zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i napad na službeno lice u vršenju dužnosti.