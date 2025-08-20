logo
Incident u Tesliću: Policajca napao drogirani vozač

Autor Dušan Volaš
0

U Tesliću je uhapšena osoba inicijala D.P. iz ovog grada koja je pod dejstvom droge fizički napala saobraćajnog policajca na dužnosti.

Policajca napao drogirani vozač Izvor: Turistička organizacija Teslić

"Testiranjem je utvrđeno da je uhapšeno lice bilo pod dejstvom marihuane, a pretresom automobila "pežo" kojim je upravljalo policija je pronašla 53,4 grama spida", saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Hapšenje je izvršeno juče, a nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj protiv ovog lica zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i napad na službeno lice u vršenju dužnosti.

