Incident u Tesliću: Policajca napao drogirani vozač

U Tesliću je uhapšena osoba inicijala D.P. iz ovog grada koja je pod dejstvom droge fizički napala saobraćajnog policajca na dužnosti.

Izvor: Turistička organizacija Teslić

"Testiranjem je utvrđeno da je uhapšeno lice bilo pod dejstvom marihuane, a pretresom automobila "pežo" kojim je upravljalo policija je pronašla 53,4 grama spida", saopšteno je iz dobojske Policijske uprave.

Hapšenje je izvršeno juče, a nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj protiv ovog lica zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i napad na službeno lice u vršenju dužnosti.