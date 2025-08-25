Vozači se mole za strpljenje: Saobraćajka kod Teslića, obustavljen saobraćaj na magistrali

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Pribinić na magistralnom putu Kotor Varoš – Teslić saobraćaj je potpuno obustavljen.
Iz Auto–moto saveza Republike Srpske je saopšteno da je u toku policijski uviđaj, te vozače mole za strpljenje.
