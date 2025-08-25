logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozači se mole za strpljenje: Saobraćajka kod Teslića, obustavljen saobraćaj na magistrali

Vozači se mole za strpljenje: Saobraćajka kod Teslića, obustavljen saobraćaj na magistrali

Autor Dušan Volaš
0

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Pribinić na magistralnom putu Kotor Varoš – Teslić saobraćaj je potpuno obustavljen.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Auto–moto saveza Republike Srpske je saopšteno da je u toku policijski uviđaj, te vozače mole za strpljenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

teslić saobraćajka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ