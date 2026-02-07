logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedna saobraćajna nesreća: Šestoro lica povrijeđeno u Grudama

Još jedna saobraćajna nesreća: Šestoro lica povrijeđeno u Grudama

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U saobraćajno nesreći u Grudama povrijeđeno je šestoro lica, među kojima su četiri maloljetna.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Šestoro lica, među kojima četiri maloljetna, povrijeđeno u sudaru dva vozila u Grudama, saopšteno je iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na regionalnom putu u mjestu Sovići kod Gruda, a uzroci se utvrđuju. U saobraćajnoj nezgodi su učestvovala vozila "ford" kojim je upravljalo lice E.L. /46/ i "turan" za čijem je upravljačem je bilo lice D.G. /48/.

Iz policije navode da su povrede zadobila oba vozača, kao i četiri maloljetna saputnika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Grude

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ