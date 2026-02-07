Još jedna saobraćajna nesreća: Šestoro lica povrijeđeno u Grudama

U saobraćajno nesreći u Grudama povrijeđeno je šestoro lica, među kojima su četiri maloljetna.

Šestoro lica, među kojima četiri maloljetna, povrijeđeno u sudaru dva vozila u Grudama, saopšteno je iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona.

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć na regionalnom putu u mjestu Sovići kod Gruda, a uzroci se utvrđuju. U saobraćajnoj nezgodi su učestvovala vozila "ford" kojim je upravljalo lice E.L. /46/ i "turan" za čijem je upravljačem je bilo lice D.G. /48/.

Iz policije navode da su povrede zadobila oba vozača, kao i četiri maloljetna saputnika.